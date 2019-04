Medicago remporte le prix « Meilleure nouvelle technologie/plateforme de production de vaccins » au World Vaccine Congress





WASHINGTON, D.C., le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Medicago, une société de biotechnologie canadienne et chef de file mondiale dans le développement et la production de vaccins sur plantes, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme propriétaire de production sur plantes, Proficia®, a remporté le prix « Meilleure nouvelle technologie/plateforme de production de vaccins » au World Vaccine Congress à Washington, D.C., auquel plus de 1500 participants ont assisté, dont des personnes influentes de l'industrie du vaccin. Les prix « Vaccine Industry Excellence (ViE) » récompensent les réalisations exceptionnelles de scientifiques et d'intervenants du secteur des vaccins de l'industrie mondiale du vaccin.

« Il est très gratifiant de constater que notre technologie est à nouveau reconnue comme innovante au sein de notre industrie », a déclaré Bruce Clark, président et chef de la direction de Medicago. « Remporter ce prix en tant que meilleure nouvelle technologie aux yeux des experts de l'industrie du vaccin est une validation importante de la valeur de notre technologie sur plantes pour le développement de vaccins et d'anticorps. »

Développée à Québec, la technologie de Medicago offre le potentiel de réagir rapidement aux menaces d'épidémie en produisant rapidement des vaccins ou des anticorps thérapeutiques en cas d'éclosion de maladies telle qu'une pandémie de grippe. Nos données suggèrent que la plateforme Proficia® peut :

Livrer rapidement un candidat-vaccin pandémique en 5 à 6 semaines

Reproduire fidèlement la souche sélectionnée grâce à sa technologie recombinante

Faciliter la production de vaccins à grande échelle puisqu'une plante nécessite les mêmes conditions de croissance que 10 000 plantes

La polyvalence de la plateforme conçue par Medicago convient à la production de vaccins et d'anticorps. En 2012, dans le cadre du programme Blue Angel de DARPA, la compagnie a prouvé la capacité de la plateforme en produisant avec succès 10 millions de doses du candidat-vaccin pandémique H1N1, et ce, en un mois dans son usine de production en Caroline du Nord. Le programme de développement de l'influenza de Medicago comprend un vaccin contre la grippe saisonnière, grippe pandémique et un vaccin universel contre la grippe. De plus, en 2015, Medicago a conclu avec succès un contrat avec le Gouvernement américain (BARDA) pour la production d'anticorps anti-Ebola.

En plus de ce nouveau prix, la plateforme Proficia® de Medicago a reçu le prix « Technologie qui change la donne » en 2014, décerné par BIOTECanada. Ce prix récompensait une organisation qui a apporté une contribution importante à l'industrie canadienne de la biotechnologie par le biais d'une plateforme innovante de production sur plantes.

En 2018, Medicago a démarré la construction d'un complexe manufacturier de $245 millions dans la Ville de Québec et celui-ci comprendra le siège social, les installations de recherche et de développement ainsi que la production. L'entreprise prévoit produire annuellement de 40 à 50 millions de doses de vaccins quadrivalents contre la grippe saisonnière. En 2019, Medicago franchira une nouvelle étape en concluant les études cliniques de Phase III chez les adultes et les personnes âgées.

À propos du World Vaccine Congress

Le World Vaccine Congress demeure le rendez-vous incontournable de l'industrie du vaccin pour les principaux acteurs de l'industrie. Ce congrès est non seulement l'évènement le plus ancien, mais il est également le plus important pour l'industrie nord-américaine du vaccin. Il offre un forum qui permet de discuter de la dynamique de l'industrie qui est en constante évolution ainsi que de décider des actions futures par les acteurs les plus en vue du secteur.

À propos de Medicago

Medicago est une société biopharmaceutique de stade clinique qui compte plus de 450 employés au Canada et aux États-Unis. Medicago a pour mission d'améliorer la santé dans le monde avec ses technologies exclusives de fabrication sur plantes pour créer et fournir des réponses rapides aux nouveaux problèmes de santé mondiaux.

Pour plus de détails : www.medicago.com

SOURCE Medicago

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 07:31 et diffusé par :