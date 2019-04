Forter prépare les commerçants avec le lancement de sa solution conforme à la directive PSD2





Forter, la principale société de prévention des fraudes liées au commerce électronique, lance aujourd'hui sa solution commerciale conforme à la directive PSD2, Forter PSD2 Solution for Merchants. Cette solution complète offrant un système de paiement agnostique permet aux commerçants d'orienter les clients de manière dynamique vers la voie nécessaire de friction minimale, de prévenir tous types de fraudes et de violation des politiques commerciales, et d'optimiser l'expérience de paiement du client - tout ceci en stricte conformité avec la directive PSD2.

A compter du 14 septembre 2019, la directive révisée sur les services de paiement (PSD2) instaure, pour les commerçants, l'obligation d'authentifier les transactions en ligne dans l'Espace économique européen, à l'aide de l'Authentification forte du client (SCA). Dans le cadre de l'authentification SCA, les commerçants sont tenus d'ajouter des frictions additionnelles au processus d'achat des clients, ce qui aboutira à une augmentation des taux de déclin, une réduction des taux de change globaux et une expérience client médiocre. Ces modifications pourraient, à terme, pénaliser les recettes, c'est pourquoi les commerçants doivent atténuer ces défis et minimiser l'impact de l'authentification SCA, afin de protéger la majeure partie de leur chiffre d'affaires, tout en assurant la conformité à la directive PSD2. En outre, les commerçants utilisant plusieurs systèmes de paiement devront procéder à des intégrations distinctes pour chacun d'entre eux, afin de garantir le plein respect de la directive PSD2 - ajoutant ainsi des niveaux de complexité supplémentaires auxquels les commerçants devront faire face.

La solution Forter PSD2 Solution for Merchants simplifie la conformité à la directive PSD2 dans le but de fournir aux commerçants une capacité précise de prévention des fraudes et d'offrir une excellente expérience client via différents prestataires de services de paiement dans plusieurs zones géographiques, via une intégration système agnostique. Forter évalue en temps réel la fiabilité et les risques associés à chaque transaction, et guide les clients vers une friction moindre - notamment l'outil Total Risk Assessment (TRA) exemptions le cas échéant. La solution identifie et fournit SCA lorsqu'une authentification est requise, et peut bloquer les transactions suspectes avant qu'une authentification soit nécessaire. En outre, la plateforme de prévention des fraudes de Forter protège les commerçants des menaces non-couvertes par les exigences d'authentification de la directive PSD2, telles l'usurpation de comptes et l'abus de la politique relative aux détaillants.

"La confusion règne au sujet des exigences complexes de conformité à la directive PSD2, mais leur impact sur les relations des consommateurs et des commerçants est manifeste," a déclaré Michael Reitblat, PDG et cofondateur de Forter. "L'exigence en matière d'authentification multifactorielle introduit une certaine friction dans la procédure de transaction, aboutissant potentiellement à des abandons, une diminution des taux de change et une baisse des recettes. Le fait de disposer de la possibilité d'évaluer et de guider chaque transaction en temps réel, quel que soit le système ou la passerelle utilisée, permet aux commerçants de garantir une conformité totale à la directive PSD2 tout en offrant la meilleure expérience utilisateur possible - augmentant ainsi le degré de satisfaction et de fidélité du client, et, à terme, son chiffre d'affaires," a-t-il ajouté.

M. Reitblat poursuit: "Un autre aspect à prendre en compte est l'évolution de la fraude au-delà de la portée de la directive PSD2. Alors que la date limite de mise en oeuvre de la directive approche, nous allons probablement assister à une réorientation de la focalisation des fraudeurs, sur d'autres types de fraudes, telles l'usurpation de comptes, la fraude aux programmes de fidélité et les infractions liées aux bons d'achat - ainsi que les transactions non-UE. Les commerçants devraient faire en sorte de se préparer en intégrant une solution de prévention des fraudes en temps réel qui garantit la conformité à la directive PSD2, tout en protégeant leur activité contre toutes les menaces imminentes."

"La fraude est une préoccupation constante, et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques," a affirmé Juraj Striezenec, directeur financier chez Kiwi.com. "Nous savions que nous souhaitions travailler en partenariat avec le meilleur spécialiste de la prévention des fraudes, et la suite de fonctionnalités de Forter a changé la donne pour nous. Savoir que nous sommes en mesure de répondre aux exigences de la directive PSD2, tout en atténuant simultanément les frictions entraînées par les exigences liées à l'authentification SCA, signifie que nous pouvons nous concentrer sur nos objectifs commerciaux fondamentaux et dynamiser la mobilisation générale avec les consommateurs," a-t-il poursuivi.

La solution de prévention des fraudes de bout-en-bout, basée sur l'identité, de Forter protège les commerçants du domaine du commerce électronique et les marchés en ligne à chaque étape du cycle de vie du client, grâce à des notifications des cas de fraude en temps réel, à la fois au niveau du compte et du lieu de la transaction.

Les sociétés sont protégées des violations des comptes telles l'usurpation de comptes, la fraude liée aux bons d'achat et aux points de fidélité, etc. bien avant le règlement, ce qui permet de protéger la précieuse confiance des clients. Lors du règlement, Forter approuve ou refuse immédiatement toutes les transactions en ligne tout en assurant un couverture de remboursement complète.

Les solutions de Forter sont alimentées par un mélange unique d'intelligence artificielle, et de recherches et d'analyses humaines permanentes. Ceci aboutit à une précision exceptionnelle, une compréhension approfondie des clients et de leurs relations, une augmentation des approbations, et la quasi-suppression des faux positifs - ce qui donne lieu à une expérience d'achat plus fiable et plus sûre, davantage de ventes et des clients plus satisfaits, le tout pour un coût bien moindre.

Forter traite plus d'un milliard de transactions chaque année et a levé plus de 100 millions d'USD de financement par capital risque auprès de sociétés telles Sequoia Capital, Scale Venture Partners, Salesforce Ventures March Capital et NEA.

Kiwi.com (anciennement connue sous le nom de SkyPicker) a été fondée en 2012 par Oliver Dlouhý et Jozef Képesi. S'appuyant sur un algorithme propriétaire qui permet aux utilisateurs de combiner des vols proposés par plus de 750 transporteurs (l'interligne virtuel), dont nombre d'entreprises qui habituellement ne coopèrent pas, et sa société à la pointe de l'industrie Kiwi.com Guarantee, elle est l'une des sociétés technologiques à plus forte croissance d'Europe centrale. La société a fait son apparition sur la liste Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017, en 7e position, devenant l'entreprise tchèque la mieux classée de toutes. Aujourd'hui, elle enregistre quotidiennement plus de 100 millions de recherches de vols et emploie plus de 2.600 collaborateurs à travers le monde. Pour la deuxième année consécutive, Kiwi.com a été nommée la meilleure start-up de République tchèque par l'édition tchèque du magazine Forbes.

