Groupe Colabor annonce la date de la tenue de la téléconférence pour discuter des résultats du premier trimestre de 2019 et de son assemblée des actionnaires





BOUCHERVILLE, Québec, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le premier trimestre terminé le 23 mars 2019, avant l'ouverture des marchés, le jeudi 2 mai 2019. La Société tiendra une téléconférence la même journée, à 9h00 (heure de l'est) pour discuter des résultats.



Téléconférence :

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section Investisseurs sous l'onglet événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d'investissement seulement) ou l'écouter en direct :



Partout en Amérique du Nord, appelez sans frais le 1-877-855-7766

Pour accéder à l'enregistrement de l'appel en différé, veuillez téléphoner sans frais au 1-800-585-8367 et entrer le code 8731949. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 2 mai 2019, à compter de 11h30, jusqu'au jeudi 16 mai 2019, à 23h59.

Assemblée annuelle des actionnaires :

Colabor tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le jeudi 2 mai 2019, à 10h30 à son siège social situé au 1620 boulevard de Montarville, Boucherville, Québec, J4B 8P9. Lionel Ettedgui, président et chef de la direction discutera notamment des récentes initiatives et des résultats du premier trimestre de 2019.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux segments, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités Broadline.

Pour plus d'informations :

Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1308

Télec. : 450-449-6180

investors@colabor.com

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :