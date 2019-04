/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 25 avril 2019/

11 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une discussion informelle avec l'écologiste Steven Guilbeault lors du Sommet des champions de la nature. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jonathan Wilkinson, seront présents.