RBC, première banque au Canada à lancer une solution de gestion budgétaire personnalisée fondée sur l'intelligence artificielle accessible par l'intermédiaire de son appli mobile primée





Les clients peuvent utiliser Budgets NOMI pour obtenir une analyse de leurs dépenses et des recommandations budgétaires personnalisées

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Établir et respecter un budget est essentiel à la réussite financière, mais peut aussi s'avérer une source de stress et d'anxiété pour nombre de Canadiens. Afin de faciliter la gestion des finances et d'un budget, RBC lance Budgets NOMI, une nouvelle solution offerte par l'intermédiaire de l'appli Mobile RBC. Première en son genre au Canada, Budgets NOMI, fondée sur l'intelligence artificielle (IA), analyse les dépenses, recommande un budget approprié, et envoie périodiquement des avis ponctuels offrant un moyen pratique de maintenir le cap.

« Nous savons que nombre de nos clients sont à la recherche d'outils et de soutien pour la gestion courante d'un budget et des finances, a déclaré Peter Tilton, premier vice-président, Plateforme numérique, RBC. Budgets NOMI est la plus récente de nos fonctionnalités numériques personnalisées à tirer parti de l'intelligence artificielle pour offrir aux clients une analyse de leurs finances qui peut accroître leur confiance quant à leur capacité à bien les gérer. »

Comment cela fonctionne

Pendant que les clients vaquent à leurs occupations, Budgets NOMI garde l'oeil sur leurs finances et fait le suivi de leurs habitudes de consommation. Ce nouvel outil simplifie l'Expérience client en exécutant automatiquement le gros du travail : ses utilisateurs n'ont plus à classer des opérations, à numériser des reçus, ni à surveiller les dépenses. Optimisée par Perspectives NOMI, Budgets NOMI se fonde sur une comparaison des dépenses du dernier mois à celles des mois précédents pour recommander un budget mensuel dans cinq catégories : divertissements, magasinage, retraits en espèces, transport et restaurants. Les clients peuvent facilement modifier les budgets recommandés. Budgets NOMI avise l'utilisateur lorsqu'il atteint 50 %, 75 % et 100 % de son budget dans chacune des catégories.

« Nous avons mis au point nos services NOMI afin d'aider nos clients à gérer leurs finances et de les sensibiliser à cet égard, a déclaré Rami Thabet, vice-président, Produits numériques, RBC. Grâce à nos progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, nos clients reçoivent des perspectives financières, épargnent et obtiennent des budgets personnalisés en toute simplicité. La valeur ajoutée de ces solutions est démontrée par leur grande popularité. »

RBC et l'innovation numérique

Offerts par l'intermédiaire de l'appli Mobile RBC, les services NOMI tirent parti de l'intelligence artificielle et des données des clients pour offrir à ceux-ci des services de détection proactive des tendances, des opérations anormales et des occasions d'épargne qui les aident à gérer leurs finances. Budgets NOMI est le plus récent ajout à la gamme de services NOMI, qui comprend les suivants :

Perspectives NOMI : Offre des perspectives financières personnalisées et des conseils ponctuels qui facilitent la gestion des finances courantes.

: Offre des perspectives financières personnalisées et des conseils ponctuels qui facilitent la gestion des finances courantes. TrouvÉpargne NOMI : Analyse les dépenses du client afin de repérer des fonds excédentaires qu'il met automatiquement de côté. Depuis son lancement jusqu'à février 2019, les utilisateurs de TrouvÉpargne NOMI ont globalement épargné plus de 83 millions de dollars, les utilisateurs actifs mettant en moyenne 180 $ par mois de côté grâce à cet outil.

L'appli Mobile RBC pour iPhone et iPad peut être téléchargée gratuitement depuis le site App Store ou au www.AppStore.com . Pour en savoir plus sur l'appli Mobile RBC, allez au www.rbcbanqueroyale.com/mobile .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

