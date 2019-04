Portes ouvertes des résidences pour aînés





MONTRÉAL, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dimanche 28 avril, plus de 450 membres du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) ouvriront leurs portes au grand public entre 13 h et 16 h. Il s'agit de la huitième édition de ce rendez-vous panquébécois qui attire chaque année des milliers de visiteurs dans les résidences pour aînés participantes.



S'inscrivant autour du personnage de M. Tanguay, un jeune homme qui tente par tous les moyens de s'installer en résidence pour aînés, cette vaste campagne d'information consiste à faire connaître ces milieux de vie de façon ludique et rafraîchissante. « La Journée portes ouvertes représente une belle occasion de constater que les résidences pour aînés sont de beaux domiciles où les retraités vivent heureux et en sécurité », a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

C'est ainsi que les propriétaires, les gestionnaires et les membres du personnel des résidences du RQRA participant à l'évènement accueilleront l'ensemble de la population le 28 avril prochain, afin de mettre en valeur les aires communes, les salles d'activités, les salles à manger, les unités d'habitation (studios et appartements), mais surtout l'ambiance chaleureuse et la qualité de vie sans égales qu'ils proposent. Plusieurs résidences organiseront d'ailleurs pour l'occasion des activités thématiques telles que concerts, dégustations, expositions d'oeuvres réalisées par les résidents, etc.

La liste des résidences pour aînés qui prendront part à cette activité est disponible au jeunes-aines.com/portes-ouvertes . Pour visionner le message télé de la campagne : http://bit.ly/2UqRzD7



À propos du RQRA

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 757 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui gèrent plus de

90 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie. www.rqra.qc.ca

