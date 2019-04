Rougeole : plus de 20 millions d'enfants par année ne sont pas vaccinés





NEW YORK, le 25 avril 2019 /CNW/ - On estime qu'entre 2010 et 2017, 169 millions d'enfants n'ont pas reçu leur première dose du vaccin contre la rougeole, soit 21,1 millions d'enfants en moyenne par année, rapporte l'UNICEF aujourd'hui.

Ces proportions de plus en plus importantes d'enfants non vaccinés ont créé un terrain favorable aux épidémies de rougeole qui frappent aujourd'hui plusieurs pays du monde.

« Cela fait des années que nous préparons le terrain pour les épidémies de rougeole auxquelles nous assistons aujourd'hui à travers le monde », affirme Henrietta Fore, la directrice générale de l'UNICEF. « Le virus de la rougeole réussira toujours à se frayer un chemin jusqu'aux enfants non vaccinés. Si nous voulons sérieusement enrayer la propagation de cette maladie dangereuse mais évitable, il est impératif de vacciner chaque enfant, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. »

Au cours des trois premiers mois de 2019, plus de 110 000 cas de rougeole ont été signalés à l'échelle mondiale, ce qui représente une augmentation de près de 300 % par rapport à la même période l'année dernière. On estime que 110 000 personnes, pour la plupart des enfants, sont décédées des suites de la rougeole en 2017, soit 22 % de plus que l'année précédente.

Deux doses du vaccin contre la rougeole sont essentielles pour protéger les enfants. Toutefois, en raison du manque d'accès aux vaccins, de l'affaiblissement des systèmes de santé, d'un certain laxisme et, dans certains cas, de la crainte ou du scepticisme à l'égard des vaccins, la couverture mondiale de la première dose du vaccin contre la rougeole s'est établie à 85 % en 2017, une proportion qui est demeurée relativement stable au cours de la dernière décennie malgré la croissance démographique. La couverture mondiale pour la deuxième dose est beaucoup plus faible, soit 67 %. L'Organisation mondiale de la Santé recommande un seuil de couverture vaccinale de 95 % pour obtenir ce que l'on appelle l'« immunité collective ».

Dix premiers pays à revenu élevé

où les enfants n'ont pas reçu la

première dose du vaccin contre la

rougeole entre 2010 et 2017 (en milliers) 1. États-Unis : 2 593 000 2. France: 608 000 3. Royaume-Uni : 527 000 4. Argentine : 438 000 5. Italie : 435 000 6. Japon : 374 000 7. Canada: 287 000 8. Allemagne : 168 000 9. Australie : 138 000 10. Chili : 136 000

Dans les pays à revenu élevé, alors que la couverture de la première dose est de 94 %, celle de la deuxième dose se chiffre à 91 %, selon les données les plus récentes.

Les États-Unis sont en tête de liste parmi les pays à revenu élevé, comptant plus de 2,5 millions d'enfants n'ayant pas reçu la première dose du vaccin entre 2010 et 2017. Viennent ensuite la France et le Royaume-Uni, où l'on recense respectivement plus de 600 000 et de 500 000 nourrissons non vaccinés pendant la même période.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la situation est critique. En 2017, par exemple, le Nigéria comptait le plus grand nombre d'enfants de moins d'un an qui n'avaient pas reçu la première dose du vaccin, soit près de 4 millions, suivi ensuite de l'Inde (2,9 millions), du Pakistan et de l'Indonésie (1,2 million dans chaque pays) et de l'Éthiopie (1,1 million).

Les niveaux de couverture mondiale de la deuxième dose du vaccin antirougeoleux sont encore plus alarmants. Sur les 20 premiers pays ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés en 2017, 9 n'ont pas introduit la deuxième dose. Vingt pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas introduit la deuxième dose nécessaire dans le calendrier national de vaccination, ce qui expose chaque année plus de 17 millions de nourrissons à un risque accru de rougeole pendant leur enfance.

L'UNICEF, en collaboration avec des partenaires tels que Measles and Rubella Initiative et Gavi, L'Alliance du Vaccin, aide à résoudre cette crise en mettant en oeuvre les mesures suivantes :

Négocier les prix des vaccins : le coût du vaccin contre la rougeole n'a jamais été aussi bas;

Aider les pays à identifier les zones mal desservies et les enfants qui n'ont pas reçu de vaccins;

Acheter des vaccins et d'autres fournitures de vaccination;

Soutenir des campagnes de vaccination supplémentaires pour combler les lacunes de la couverture vaccinale systématique;

Collaborer avec les pays concernés pour introduire la deuxième dose du vaccin adans le calendrier national de vaccination. Le Cameroun, le Libéria et le Nigéria sont sur la bonne voie à cet égard pour 2019.

Introduire des innovations comme l'utilisation de l'énergie solaire et des technologies mobiles pour maintenir les vaccins à la bonne température.

« La rougeole est beaucoup trop contagieuse », indique Mme Fore. « Il est essentiel non seulement d'augmenter la couverture vaccinale, mais aussi de maintenir les taux de vaccination aux niveaux requis pour créer une immunité protectrice pour l'ensemble de la population. »

Notes aux rédacteurs et rédactrices en chef

Des photos et un b-roll sont disponibles ici.

À propos de l'analyse

L'analyse est basée sur l'estimation de l'UNICEF et de l'OMS de la couverture vaccinale nationale de 194 pays pour 2017. Les données provisoires sur la rougeole et la rubéole sont fondées sur les données mensuelles communiquées au siège social de l'OMS, à Genève, en avril 2019. Pour les pays à revenu élevé, il convient de consulter la classification des pays en fonction de leur revenu de juillet 2018 établie par la Banque mondiale.

À propos de la Semaine mondiale de la vaccination

Célébrée la dernière semaine d'avril, la Semaine mondiale de la vaccination vise à promouvoir l'utilisation des vaccins pour protéger de la maladie les personnes de tous âges. Pour en savoir plus sur les efforts de l'UNICEF dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination, cliquez ici.

À propos de la Measles and Rubella Initiative

L'UNICEF fait partie de la Measles and Rubella Initiative, un partenariat public-privé regroupant l'OMS, le CDC, la Fondation des Nations Unies et la Croix-Rouge américaine, qui mène une campagne mondiale de lutte contre la rougeole et la rubéole en vue de l'éradication de ces maladies.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file mondial des organisations humanitaires dont la mission est axée sur l'aide à l'enfance. Nous oeuvrons dans le monde entier, peu importe les circonstances, afin de protéger les enfants et de leur procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, des services d'assainissement et une alimentation. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

