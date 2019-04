La Société canadienne de la SP se rend sur la Colline parlementaire pour défendre les droits et les intérêts des Canadiens touchés par la SP





Soutien de l'emploi, sécurité du revenu, accessibilité accrue et financement de la recherche en santé figurent parmi les priorités mises de l'avant par l'organisme



TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Du 29 avril au 1er mai prochains, des représentants de la Société canadienne de la sclérose en plaques et des parlementaires souligneront le lancement du Mois de la sensibilisation à la SP (mai), à Ottawa. La Société de la SP a pour objectif d'appuyer les personnes atteintes de sclérose en plaques ou touchées par cette maladie en incitant le gouvernement du Canada à agir maintenant afin d'aider les gens à mieux #vivreaveclaSP. À l'occasion de plus de 80 rencontres, des membres de la collectivité de la SP relateront leur parcours aux côtés de cette maladie à des députés afin de convaincre ces derniers de passer à l'action pour soutenir les dizaines de milliers de Canadiens qui vivent avec la SP.

Notre pays affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et, chaque jour, onze Canadiens apprennent qu'ils ont la SP. Cette maladie a des répercussions non seulement sur les personnes qui en sont atteintes, mais également sur les membres de leur famille, leurs amis et l'ensemble de la collectivité, ce qui fait de la SP un sujet de préoccupation pour tous les Canadiens.

Les sujets prioritaires qui seront abordés lors des discussions menées sur la Colline parlementaire comprennent le soutien de l'emploi (adoption de mesures visant à favoriser un assouplissement des conditions de travail et l'inclusion en milieu de travail), la sécurité du revenu (amélioration des programmes de sécurité du revenu et de soutien aux personnes handicapées), l'accessibilité (accessibilité accrue et meilleur accès aux traitements offerts) et l'accélération de la recherche (financement de la recherche en santé et mesures visant à soutenir l'« écosystème » qui sous-tend la recherche axée sur la santé).

« Les Canadiens atteints de SP doivent avoir accès à des ressources et à des programmes de soutien qui les aident à mener une vie aussi satisfaisante que possible. Nos priorités en matière de défense des droits et des intérêts reflètent ce besoin crucial », explique Pamela Valentine, Ph. D., présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Nous avons fait d'énormes progrès relativement à nos objectifs, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Le fait de rencontrer des membres du Parlement pour leur faire part des témoignages personnels et authentiques que nous ont livrés des personnes atteintes de SP ou touchées par cette affection constitue l'une des façons dont la Société de la SP soutient les victoires remportées par ces personnes contre la SP et cherche à favoriser le changement. »

« Sans les progrès réalisés dans le domaine de la recherche en SP, je suis certaine que je ne serais plus de ce monde aujourd'hui », affirme Jennifer Molson, qui a reçu un diagnostic de SP il y a plus de 23 ans. « L'essai canadien sur la greffe de moelle osseuse - financé par la Société de la SP - m'a permis de revivre. Après l'apparition de la SP dans ma vie, je me suis trouvée si diminuée que je ne pouvais plus marcher ni me nourrir sans aide. Or, grâce à ma participation à cet essai révolutionnaire, je peux maintenant faire de la marche, du ski et du kayak. Je suis de nouveau parfaitement autonome, je travaille à temps plein et j'ai même ouvert le bal à mon mariage. Mon expérience est la preuve que le fait d'investir dans la recherche en SP nous rapproche d'un monde sans SP. »

Les parlementaires sont invités à une réception qui se tiendra le lundi 29 avril et à l'occasion de laquelle ils pourront en apprendre davantage sur des travaux de recherche novateurs et passionnants dont les retombées aideront les gens aux prises avec la sclérose en plaques à mieux #vivreaveclaSP.

Le mercredi 1er mai, à 13 h, au foyer de la Chambre des communes, des oeillets à porter à la boutonnière seront remis, comme chaque année, à tous les députés. Symboles de solidarité envers les personnes atteintes de SP, ces oeillets seront distribués par des représentants de la Société de la SP, des membres de la collectivité de la SP et trois députés, soit la Dre Hedy Fry (Vancouver-Centre), M. Kerry Diotte (Edmonton Griesbach) et Mme Brigitte Sansoucy (Saint-Hyacinthe-Bagot). Les parlementaires qui participeront à cette cérémonie liront des déclarations formulées par leurs collègues de la Chambre des communes en faveur de notre cause.

Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la SP et jusqu'à la fin du mois de mai, la Société de la SP s'emploiera à souligner l'importance de la cause des gens touchés par la sclérose en plaques et continuera de diffuser des témoignages de Canadiens qui doivent composer avec cette maladie.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Notre pays affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et, chaque jour, onze Canadiens apprennent qu'ils ont la SP. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de SP et, ultimement, à la découverte d'un moyen de guérir cette maladie. Pour faire un don à la Société de la SP ou pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268?7582.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter, Instagram ou Facebook.

