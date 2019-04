/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'un investissement majeur concernant la pratique d'activités de plein air dans l'ensemble des régions du Québec/

Le dimanche 28 avril, plus de 450 membres du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) ouvriront leurs portes au grand public entre 13 h et 16 h. Il s'agit de la huitième édition de ce rendez-vous panquébécois qui attire chaque année...

Exportation et développement Canada (EDC) a ouvert cette semaine sa première représentation aux États-Unis, et c'est à Atlanta, en Géorgie, qu'elle a élu domicile afin d'aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à profiter de l'essor...