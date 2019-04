Neymar Jr. et Diesel Fragrances Vont Annoncer la Co-creation D'un Parfum





Neymar Jr. X Diesel Fragrances

PARIS, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Diesel Fragrances a décidé de faire équipe avec le joueur de football brésilien Neymar Jr. en vue de créer une nouvelle fragrance qui veut changer la donne.

Cette collaboration est non seulement le reflet de la vision de Diesel Fragrances sur la masculinité et la bravoure, mais elle apporte également un témoignage sur l'incroyable parcours de Neymar Jr., depuis l'époque où enfant il jouait au football dans les quartiers défavorisés de Jardim Glória à Praia Grande, jusqu'à sa célébrité actuelle. Si quelqu'un connait les difficultés d'une telle ascension, c'est bien Neymar Jr.

Avec environ 250 millions de followers sur les réseaux sociaux, Neymar Jr. fait partie du cercle des dix premières célébrités mondiales. Son optimisme permanent, sa détermination, sa loyauté envers sa famille et ses amis en font un véritable exemple pour la jeune génération.

Il est le premier sportif à s'engager pour un parfum Diesel. Agissant comme un véritable co-créateur, son rôle dépasse largement celui d'un simple ambassadeur. Neymar Jr. s'est impliqué dans tous les aspects du parfum, de sa création initiale à l'histoire de la campagne qui sera révélée prochainement, y compris le flacon, le jus et l'annonce récente sur Instagram.

« J'ai pris part aux plus importantes décisions, » déclare Neymar Jr. « Le parfum devait être audacieux, en lien avec ce que j'aime. Je souhaitais un parfum qui raconte ma propre histoire et qui démontre ce que le mot bravoure signifie pour moi. »

Le lancement de ce parfum coïncide avec la première décennie professionnelle de Neymar Jr. et marque également le dixième anniversaire du parfum pour hommes Diesel Only The Brave. Selon Neymar Jr. : « Pour accomplir de grandes choses dans la vie, il faut faire preuve de bravoure, quel que soit le domaine professionnel. »

La campagne intégrale mettant en scène Neymar Jr. débutera le 19 mai.

