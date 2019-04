Création du Prix François Saillant - La Caisse d'économie solidaire encourage fortement le droit au logement





Bourses de 5000$ pour des actions collectives

MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse d'économie solidaire, une caisse Desjardins spécialisée en économie sociale et en investissement responsable et le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), annoncent la création d'une bourse annuelle de 5000$ pour reconnaître des initiatives améliorant le droit au logement décent pour toutes et tous. Le Prix François Saillant - Reconnaître l'action collective pour faire du droit au logement une réalité, est dévoilé aujourd'hui à l'occasion du Rendez-vous solidaire de la Caisse, en présence de quelques centaines de personnes provenant des mouvements sociaux, des entreprises collectives et des citoyens engagés membres de la Caisse d'économie solidaire.

A l'heure où sévit dans plusieurs villes du Québec une nouvelle pénurie de logements et où les risques pèsent sur les ménages les plus démunis, dont de nombreuses familles, le Prix François-Saillant, du nom de l'ancien porte-parole du FRAPRU et militant communautaire québécois, encourage les citoyennes et citoyens à l'action collective dans leurs communautés. Cette action est essentielle pour défendre le droit au logement pour toutes et tous et améliorer les conditions d'habitat dans les quartiers, les villes et les villages du Québec.

Le droit au logement est un projet de société

François Saillant, ancien coordonnateur du FRAPRU, se dit « fier d'être associé à ce prix qui encourage et reconnaît le travail majeur des acteurs communautaires et des citoyens et des citoyennes qui militent pour faire avancer le droit au logement. Comme j'ai pu le vivre depuis plus de 40 ans, la force du collectif est importante et le droit à un toit pour tout le monde, gagnerait à être porté par l'ensemble de la société québécoise et pas seulement par les personnes mal-logées. »

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, ajoute : « notre travail est loin d'être terminé pour que chaque personne puisse vivre dans la dignité et en sécurité, quelque soit son revenu. L'accès à un logement décent partout au Québec doit devenir une réalité. Nous pouvons collectivement faire plus. Nous remercions la Caisse d'économie solidaire d'avoir pris l'initiative de créer ce prix qui donne de la visibilité à cet enjeu crucial de justice sociale. »

D'après les données de Statistiques Canada obtenues par le FRAPRU, quelques 244 000 ménages locataires du Québec ont des besoins urgents de logement et presque 40 000 d'entre eux attendent un HLM, souvent depuis des années. Des centaines d'autres espèrent obtenir un logement dans une coopérative ou un organisme sans but lucratif d'habitation.



Encourager l'action collective pour une société plus juste et durable

Avec ce Prix, la Caisse d'économie solidaire reconnaît l'exceptionnelle contribution de François Saillant ces 40 dernières années en faveur du droit au logement, engagement qui rejoint ses valeurs.

« Comme principale institution financière de l'habitation communautaire au Québec, nous trouvons inacceptable qu'encore aujourd'hui, tout le monde n'ait pas accès à un logement décent. Ce prix vise à soutenir et mettre en valeur des actions collectives citoyennes pertinentes et nécessaires afin que chacune et chacun puisse avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est un droit fondamental et, malheureusement, on doit encore lutter au Québec pour que ce droit soit la réalité de toutes et tous. Nous encourageons celles et ceux qui font cette noble lutte », précise Luc Rabouin, directeur Développement stratégique, de la Caisse d'économie solidaire.

Depuis plus de 40 ans, des centaines de mobilisations, d'initiatives collectives ont permis d'améliorer les conditions de logement dans les quartiers à travers le Québec. L'action citoyenne est essentielle pour faire avancer ce droit et contribue à la mise en place de programmes et politiques publiques en faveur du logement pour tous, comme le programme AccèsLogis, le permettant le développement de logements sociaux et communautaire au Québec.

A propos du Prix François-Saillant

Le Prix Francois-Saillant est une initiative conjointe de la Caisse d'économie solidaire et du Front d'actions populaires en réaménagement urbain (FRAPRU). Il encourage par une bourse de 5000$, attribuée par la Caisse d'économie solidaire, une action collective qui participe à améliorer les conditions d'habitat dans les quartiers, les villes et les villages du Québec. Les candidatures pourront être envoyées à compter de juin 2019. Voir plus de détails dans la fiche technique en annexe.

À propos de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est la coopérative financière des mouvements sociaux, des entreprises collectives et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable. Elle compte près de 3 500 entreprises membres, dont plus de 700 en habitation communautaire. Au 31 décembre 2018, elle investissait 586 M$ dans les entreprises collectives, dont 379 M$, en habitation communautaire.

A propos du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain est un regroupement national pour le droit au logement. Le FRAPRU est aussi actif sur les enjeux d'aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits sociaux. Il est présentement composé de quelque 148 groupes membres, dont 29 sont au coeur de son travail. Le regroupement fête ses 40 ans cette année.

SOURCE Caisse d'économie solidaire Desjardins

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :