/R E P R I S E -- 4e Rendez-vous du développement local et régional de la FQM - Les acteurs du développement économique au coeur de la croissance régionale/





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - « Le 4e Rendez-vous du développement local et régional est devenu l'événement incontournable lorsqu'il s'agit d'aborder les questions économiques des régions du Québec. Et ce sont les MRC et leurs professionnel·les qui sont au coeur de cette croissance », a déclaré Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé et présidente de la Table sur le développement local et régional.

C'est d'ailleurs devant quelque 300 préfets, maires, directeurs généraux des MRC et professionnel·les du développement territorial que le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, s'est adressé afin d'exposer sa nouvelle vision du rôle d'Investissement Québec au sein des régions, en particulier pour « cibler davantage ses efforts d'attraction des investissements au Québec sur des secteurs dynamiques et prometteurs pour les régions du Québec. Le gouvernement du Québec a confié la responsabilité du développement local aux MRC et leurs services de développement accompagnent quotidiennement les entrepreneurs dans leur développement. Il est donc important, dans le cadre de la réforme en cours, de s'inspirer des modèles les plus efficaces de coopération régionale ».

« Il est essentiel de mettre en place des liens forts entre les services de développement des MRC (première ligne) et le nouvel Investissement Québec (deuxième ligne) si nous souhaitons améliorer le soutien aux entrepreneurs de nos territoires », a ajouté M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), maire de Sainte-Catherine de Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Les participants au 4e Rendez-vous ont aussi proposé une déclaration commune visant à reconnaître le rôle essentiel des professionnel·les dans l'accompagnement des nouvelles entreprises qui désirent s'installer dans leur région. C'est d'ailleurs pour les épauler dans leur travail que la Table a organisé en parallèle avec le Rendez-vous, une première Rencontre technique réservée à ces acteurs de premier plan.

« Nous avons effectué un sondage auprès de nos professionnel·les en développement à l'automne 2018 et un des points majeurs qui en est ressorti, c'était l'absence de lieu pour se rencontrer, recevoir de la formation et partager leurs expériences. En créant cette Rencontre technique, la Table poursuit son travail d'intermédiaire entre les élu·es municipaux et les experts en matière de développement territorial », a conclu Mme Minassian.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1?000 municipalités et MRC membres.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :