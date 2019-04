Le JPND met à jour sa stratégie de recherche et d'innovation





Le Programme conjoint pour la recherche sur les maladies neurodégénératives1 (Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research, JPND) initié par l'Union européenne a lancé la version actualisée de sa stratégie de recherche et d'innovation (SRI) internationale, afin de proposer un cadre unifié pour la recherche mondiale sur les maladies neurodégénératives.

Les maladies neurodégénératives représentent l'un des défis médicaux et sociétaux majeurs de la planète : on estime actuellement à 50 millions le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés à travers le monde. A l'échelle mondiale, ce chiffre tend à croitre et l'on estime que d'ici à 2050, en Europe, le coût des soins directs et informels liés aux maladies d'Alzheimer et de Parkinson dépassera les 350 milliards d'euros par an.2

Le JPND constitue la première et la plus importante initiative de recherche collaborative mise en place dans le but de répondre au défi croissant posé par les maladies neurodégénératives. L'objectif majeur du JPND est d'accélérer la découverte de nouveaux traitements et de permettre un diagnostic précoce de la maladie pouvant donner lieu à la mise au point de traitements personnalisés administrés le plus tôt possible. En attendant, il est essentiel de mettre en oeuvre des solutions capables d'atténuer, ne serait-ce que partiellement, la détresse des familles et le fardeau économique résultant de la prévalence croissante de cette maladie au sein de nos populations vieillissantes. Outre la recherche fondamentale, cette initiative scientifique concerne donc également la recherche clinique et translationnelle ainsi que celle portant sur les soins et les services de santé.

Aujourd'hui, la publication de la mise à jour de la stratégie de recherche et d'innovation (SRI) concrétise la vision commune des 30 pays membres du JPND et renouvelle la stratégie rendue publique pour la première fois en 2012 destinée à relever le défi sociétal essentiel que représentent les maladies neurodégénératives.

Le Dr Barbara Kerstiëns, responsable de la division maladies non transmissibles et défi du vieillissement en bonne santé de la Direction Générale pour la Recherche et l'Innovation de la Commission européenne affirme : « La Commission européenne reconnaît que le JPND a joué un rôle déterminant dans la promotion de la recherche sur les maladies neurodégénératives en harmonisant et en coordonnant les efforts nationaux des États membres et d'autres pays, en réduisant les phénomènes de fragmentation et de duplication des recherches et globalement, en accroissant l'efficacité et la portée de la recherche dans ce domaine.

La nouvelle SRI ambitieuse du JPND plaide en faveur d'une collaboration multidisciplinaire et intersectorielle ainsi que d'une action conjointe menée par les patients, leurs familles et le personnel soignant. Ses cinq priorités scientifiques couvrent l'ensemble des besoins encore non satisfaits à savoir le déficit de connaissances, le retard en matière de prévention, les lacunes en termes de diagnostic précoce et de gestion de la maladie ainsi que les défis socio-économiques croissants associés à la prise en charge et aux soins à apporter aux personnes atteintes de ces maladies. Cette stratégie prend en compte des facteurs importants propres aux soins dans le cadre des maladies neurodégénératives, comme les comorbidités, les différences de sexe et de genre, le rôle du vieillissement et les problèmes éthiques complexes. Par ailleurs, les recommandations issues de la SRI rejoignent les priorités de la Commission que sont le renforcement des partenariats novateurs, l'exploitation des toutes dernières avancées en matière de technologies numériques dont l'intelligence artificielle, la promotion d'une approche en libre accès et la conversion des découvertes mises en lumière par la recherche en politiques de santé publique basées sur des preuves, et finalement, en soins de santé et protection sociale de meilleure qualité. »

Le Président du directoire du JPND, le professeur Philippe Amouyel de l'Université de Lille (France) déclare : « Le défi est de lutter contre la neurodégénérescence, en particulier la maladie d'Alzheimer, grâce à une collaboration sans précédent au niveau européen et au-delà. Notre but ultime est de faciliter la coopération entre chercheurs, de réduire la fragmentation, d'éviter les doubles recherches inutiles et de regrouper et d'organiser les ressources sur une base volontaire au profit des populations. Notre SRI constitue le fondement des initiatives actuelles et ultérieures du JPND, ainsi que le point de référence essentiel des plans stratégiques nationaux. Elle fournit un cadre international commun aux futurs investissements et aborde la question de savoir comment les États peuvent véritablement améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins aux patients.»

Le professeur Thomas Gasser, président du Conseil Scientifique du JPND affirme : « Depuis la publication de notre première SRI en 2012, des avancées majeures, à la fois scientifiques et technologiques, ont été réalisées, qui ont façonné notre SRI renouvelée. La science des données, y compris les méthodes d'analyse de données par intelligence artificielle, a révolutionné de nombreux domaines de recherche ; c'est ce que reflète à présent notre stratégie actualisée. Un autre aspect important pris en compte par la stratégie renouvelée est la sensibilisation croissante au fait que l'inclusion de facteurs comme les facteurs économiques et ceux liés aux différences culturelles, au genre et à l'implication des patients et du public doit clairement jouer un rôle plus important. »

Note aux rédacteurs :

Le JPND s'engage à harmoniser les programmes nationaux et à s'en servir comme base de travail afin d'accroître l'incidence et l'efficacité de la recherche et d'identifier les objectifs communs qui tireraient profit d'une action conjointe.

Les origines et la progression des maladies neurodégénératives

Les mécanismes et les modèles de la maladie

Le diagnostic, le pronostic et les définitions de la maladie

L'élaboration de traitements, d'interventions et de stratégies préventives

Les soins de santé et la protection sociale

Le JPND est soutenu par la Commission européenne.

Le JPND met tout en oeuvre pour atteindre les objectifs susmentionnés à travers :

L'élaboration d'infrastructures et de plateformes de soutien grâce à l'harmonisation des données et de la documentation et à la promotion d'une approche du partage des données et des ressources en libre accès

L'établissement de partenariats avec l'industrie et les prestataires de soins de santé et la promotion de l'innovation dans la cadre d'un financement international par de multiples partenaires

Le développement d'interactions accrues avec les instances réglementaires afin que les besoins des patients soient intégrés

La mise en relation des efforts de recherche internationaux en matière de maladies neurodégénératives

L'utilisation de ressources et d'infrastructures en dehors de l'Europe et une meilleure connexion de l'implication des patients et du public (patient public involvement, PPI) au niveau international

Le renforcement des capacités à travers la stimulation de certains domaines de la recherche sur les maladies neurodégénératives et la création de réseaux entre et à travers les disciplines et les chercheurs

L'élaboration d'une approche pédagogique basée sur des preuves pour intégrer une culture de la recherche qui couvre le champ complet des soins de santé, de la protection sociale et des soins palliatifs

Le renforcement des relations avec les décideurs politiques

Une communication assurée et performante du programme de recherche et une collaboration avec un vaste ensemble de secteurs et de parties prenantes

