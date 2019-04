Invitation aux médias : Essential Collection vous donne rendez-vous au Musée d'art contemporain de Montréal le 25 avril pour célébrer sa nouvelle collection et la relève mode





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le 25 avril, au MAC, juste avant sa soirée bénéfice organisée en collaboration avec l'AFPAD qui se tiendra le jeudi 2 mai prochain, l'entreprise de mode montréalaise Essential Collection dévoilera au public sa collection. Dans le cadre de l'événement Momentum, présenté par les finissants de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM, la marque mettra de l'avant une collection capsule à la mémoire de quatre jeunes femmes victimes de violence, soit Brigitte, Clémence, Daphné et Gabrielle.

LE 25 AVRIL AU MAC : RENDRE HOMMAGE AU FUTUR DE LA MODE

« À l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM, nous souhaitions trouver un lieu unique pour célébrer l'excellence de nos finissants en commercialisation de la mode. Le projet Essential Collection est un parfait exemple de réussite. », mentionne Marie-Eve Faust, professeure et directrice de l'École. Cette collection capsule, disponible en ligne sur www.essentialcollectionstore.com a été créée par la designer Jennifer Fujs et propulsée par son équipe de finissantes de l'École afin de sensibiliser à la violence envers les jeunes femmes.

APRÈS LE MAC, L'AUBERGE SAINT-GABRIEL LE 2 MAI

En parlant du 2 mai prochain, Nancy Roy, directrice générale de l'AFPAD indique : « Nous sommes honorés par cet hommage prenant la forme d'un vêtement local soutenant une cause qui nous est chère. » Jennifer Fujs ajoute : « L'Auberge Saint-Gabriel est un lieu rempli d'histoire, parfait pour immortaliser cette collection qui rend hommage à quatre femmes. Une murale sera d'ailleurs spécialement conçue pendant l'évènement. »

À LA MÉMOIRE DE

Brigitte Serre , assassinée le 25 janvier 2006 à l'âge de 17 ans;

, assassinée le 25 janvier 2006 à l'âge de 17 ans; Clémence Beaulieu-Patry , assassinée le 10 avril 2016 à l'âge de 19 ans;

, assassinée le 10 avril 2016 à l'âge de 19 ans; Daphné Boudreault-Huard , assassinée le 22 mars 2017 à l'âge de 18 ans;

, assassinée le 22 mars 2017 à l'âge de 18 ans; Gabrielle Dufresne -Élie, assassinée le 8 juin 2014 à l'âge de 17 ans.

Rendez-vous le 25 avril prochain au MAC et le 2 mai à l'Auberge Saint-Gabriel pour faire une différence et aussi encourager la relève mode locale.

Pour réserver votre place : harrisson-boudreau.jp@uqam.ca

ESSENTIAL COLLECTION EN BREF

Lancée en 2017 par Jennifer Fujs, la marque mise sur la simplicité et les essentiels « pour quiconque, et ce, peu importe ton look, et l'endroit où tu es ».

CONCERNANT L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MODE DE L'ESG UQAM

Fondée en 1995, l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM est la seule école à offrir un programme d'études universitaires en mode francophone en Amérique du Nord. Le baccalauréat en gestion et design de la mode propose trois concentrations soit, design et stylisme, commercialisation et gestion industrielle. Reconnue internationalement, l'ESM contribue au développement de la mode d'ici en formant des professionnels compétents et outillés.

mode.esg.uqam.ca

À PROPOS DE L'AFPAD

Depuis sa fondation en 2005, l'Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par le développement de nouveaux services et d'outils permettant à ses membres de briser l'isolement et de développer entre eux un lien de solidarité.

SOURCE Essential Collection

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 05:00 et diffusé par :