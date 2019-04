Moody's Analytics et European DataWarehouse collaborent pour aider les initiateurs et promoteurs de TAA à répondre aux exigences du règlement STS relatives à la divulgation d'informations





Moody's Analytics et European DataWarehouse ont le plaisir d'annoncer leur effort conjoint pour aider les initiateurs et les promoteurs de titres adossés à des actifs ("TAAs") à se conformer à certaines exigences de transparence du Règlement (UE) 2017/2402 relatif à la titrisation. Le Règlement exige que les initiateurs et les promoteurs satisfassent aux exigences de divulgation applicables aux titrisations publiques pour pouvoir être qualifiées de titrisations "Simples, Transparentes et Standardisées" ("STS"), par le biais de notification aux dépositaires de titrisation. Les initiateurs et les sponsors pourront désormais gérer leurs obligations de divulgation d'informations relatives aux STS grâce aux efforts conjoints d'European DataWarehouse et de Moody's Analytics.

European DataWarehouse est un référentiel de données centralisées qui opère en Europe depuis 2013, pour la collecte, la validation et la diffusion de données hypothécaires détaillées, normalisées et spécifiques aux catégories d'actifs utilisés dans les TAAs et dans les portefeuilles de prêts personnels. Lorsqu'ils fournissent des données au European DataWarehouse, les promoteurs et les donneurs d'ordre peuvent utiliser le logiciel de Moody's Analytics Global ABS Portal pour publier un modèle de flux de trésorerie nécessaire pour répondre à certains critères de transparence définis par le règlement STS en matière d'obligation à la diffusion d'informations relatives aux TAAs .

"European DataWarehouse est heureux de collaborer avec Moody's Analytics", a déclaré Christian Thun, PDG d'European DataWarehouse. "En connectant EDitor, la plateforme de reporting de notre société, aux ressources de modélisation de trésorerie du portail de Moody's Analytics Global ABS Portal, nous aidons les acteurs du marché à se conformer de manière intégrée aux exigences de notification du règlement STS. Travailler avec Moody's Analytics renforce notre capacité à évoluer avec les besoins de nos utilisateurs et avec des exigences réglementaires changeantes."

"Notre collaboration avec European DataWarehouse s'inscrit dans le cadre de notre engagement permanent à soutenir les émetteurs, les promoteurs et les initiateurs de financements structurés dans la mise en oeuvre de leurs financements, et à les aider à faire face à leurs besoins administratifs permanents. L'une de nos principales priorités est de les aider à respecter les obligations introduites par le règlement STS", a déclaré Marc Levine, Managing Director au sein de Moody's Analytics.

Le Global ABS Portal fait partie de la suite de solutions de Moody's Analytics destiné aux acteurs du marché des financements structurés. La suite comprend également la plateforme Kitm, qui, en plus de permettre l'optimisation du financement et la production de rapports à l'intention des investisseurs, aide les émetteurs de titrisations à produire les modèles requis pour les rapports réglementaires, à assurer la sélection aléatoire des actifs, et à maintenir un répertoire des critères d'admissibilité.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques permettant aux dirigeants d'entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice des technologies permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions innovantes, et couronnées de prix, qui allient recherche appliquée, données, outils logiciels et services professionnels, afin d'offrir une expérience client optimale. Des milliers d'organisation dans le monde entier nous accordent leur confiance, en reconnaissance de notre engagement sans faille en termes de qualité, de service client et d'ouverture à l'innovation. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter le site www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale du groupe Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 100 personnes dans le monde. Le groupe est implanté dans 42 pays.

À propos de European DataWarehouse GmbH

European DataWarehouse (ED) est le premier et unique référentiel de données centralisé d'Europe pour la collecte, la validation et la distribution de données détaillées, standardisées et spécifiques aux classes d'actifs relatives aux prêts, pour les titres adossés à des actifs (TAA) et les portefeuilles de prêts globaux privés. ED stocke des données relatives aux prêts et leur documentation afférente pour les investisseurs et les autres acteurs du marché.

Opérant en qualité d'infrastructure de marché et désigné par Eurosystème, ED vise à augmenter la transparence et restaurer la confiance sur le marché des titres adossés à des actifs. Grâce aux données d'ED, les utilisateurs sont en mesure d'analyser les portefeuilles sous-jacents d'une manière plus efficace et de les comparer de manière systématique.

ED a été créée en 2012 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative relative aux prêts de titres adossés à des actifs de la BCE. Depuis sa création sous la forme d'une initiative des principaux acteurs de la titrisation en Europe, ED a recueilli des données LLD et de la documentation pour plus de 1 200 transactions. Son objectif est d'améliorer la transparence du marché des TAAs, pour laquelle elle exploite l'infrastructure du marché. Moody's Corporation fait partie des 17 acteurs du marché qui sont actionnaires de European DataWarehouse.

Suivez toute l'actualité de European DataWarehouse sur www.eurodw.eu.

