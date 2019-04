Bank of America Corporation a déposé un Formulaire 8-K





Bank of America Corporation (la « Société ») a déposé un rapport de situation ponctuelle sur Formulaire 8-K (le « Formulaire 8-K ») auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») le 24 avril 2019, annonçant que son Assemblée annuelle des actionnaires 2019 avait eu lieu le 24 avril 2019 (« l'Assemblée annuelle »). Dans le cadre de l'Assemblée annuelle, les actionnaires de la Société ont élu tous les candidats au poste d'administrateur, approuvé le vote consultatif sur la rémunération de la direction ; ratifié la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant que cabinet indépendant d'experts-comptables de la Société, pour 2019 ; et approuvé l'Amendement (tel que défini ci-dessous). Les actionnaires de la Société n'ont pas approuvé les propositions des actionnaires 5., 6. et 7. figurant au Formulaire 8-K. Pour toutes les questions soumises à un vote, les détenteurs d'actions ordinaires, d'actions privilégiées de Série B et d'actions privilégiées de Séries 1, 2, 4 et 5, de la Société ont voté ensemble en tant que classe.

Dans le cadre de l'assemblée annuelle, les actionnaires de la Société ont approuvé le deuxième amendement (l'« Amendement ») du Bank of America Corporation Key Employee Equity Plan (Régime d'actionnariat des collaborateurs clés de Bank of America Corporation, tel qu'amendé, le « Régime ») pour, notamment, augmenter de 150 millions d'actions le nombre d'actions ordinaires disponibles à des fins d'attribution, de la Corporation, en vertu du Régime. Les termes du Régime restent les mêmes pour l'essentiel, hormis l'augmentation du nombre d'actions disponibles à des fins d'attribution, et les dispositions concernant les conditions minimum requises pour l'acquisition de droit d'exercice et les prélèvements d'impôts. En outre, la date d'expiration du Régime a été portée du 5 mai 2025 au 23 avril 2029.

