DIGITAL VIRGO ENREGISTRE SON DOCUMENT DE BASE AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Digital Virgo (la « Société »), annonce aujourd'hui l'enregistrement de son Document de Base auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») sous le numéro I.19-010 en date du 24 avril 2019.

Il s'agit de la première étape du projet d'introduction en bourse de Digital Virgo sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'opération.

Digital Virgo a pour ambition de devenir un acteur de référence du paiement télécom au sein de l'écosystème mobile et digital :

en accompagnant les opérateurs télécoms dans la gestion globale de leurs solutions de paiement ;

en mettant à la disposition des marchands de biens et services un lien de monétisation direct via les abonnements mobiles.

Guillaume Briche, Directeur Général de Digital Virgo, a déclaré : « Ce projet d'Introduction en Bourse s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe fondée sur une croissance rentable depuis sa création. Au cours des deux dernières années, nous avons procédé à trois acquisitions structurantes et réduit l'endettement contracté lors du LBO de 2016. Nous souhaitons aujourd'hui accélérer notre développement à l'international, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient et accroître notre visibilité au sein de l'écosystème digital. Notre positionnement d'expert en paiement, monétisation et marketing y est unique. Associé à notre relationnel historique avec les opérateurs télécoms, il nous permet désormais de saisir les opportunités de croissance liées au développement dynamique du marché du mobile. L'enregistrement du Document de Base est une étape importante dans la réalisation de notre projet d'Introduction en Bourse ».

Acteur du paiement mobile porté par son track record et son envergure géographique

Avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 258 millions d'euros en 2018, la Société est positionnée au coeur d'un écosystème dynamique constitué des opérateurs télécoms, des marchands (producteurs de contenus, médias, professionnels de la billettique, etc.) et des plateformes de publicité digitale (Google, Facebook, etc.).

Digital Virgo conçoit et fournit des solutions pour le paiement et la monétisation de biens et services prélevés sur la facture des opérateurs télécoms ou via les cartes prépayées (Fintech). La performance de ses opérations est renforcée par une expertise forte en marketing digital mobile (Adtech). Créé en 2008, le Groupe opère aujourd'hui dans 48 pays en s'appuyant sur 26 bureaux et traite avec 120 opérateurs télécoms et plus de 200 marchands. Son histoire et sa croissance sont intimement liées à l'essor rapide des nouveaux usages du mobile au cours des dernières années.

Digital Virgo bénéficie d'un écosystème dynamique...

Digital Virgo opère dans un écosystème mondial très dynamique, caractérisé par un marché cible en forte expansion notamment grâce à :

l'essor du parc de mobiles et du nombre d'abonnés ;

la diversité des services de paiement ;

l'amélioration continue des conditions d'utilisation des terminaux grâce aux progrès dans les débits et les infrastructures ; et

l'explosion des offres de contenus et de services digitaux.

Le paiement télécom représente une alternative, simple d'utilisation et sécurisée, aux cartes de débit, de crédit ou au cash dans les pays développés, via le Direct Carrier Billing (DCB, i.e. le paiement sur facture opérateur) et représente également une alternative à d'autres moyens de paiement disponibles dans les pays en développement faiblement bancarisés. Avec 8 milliards d'abonnements mobiles à fin septembre 20182 (vs. 3,7 milliards de détenteurs de carte de crédit ou débit3) dans le monde, le paiement télécom permet de toucher le plus grand nombre d'utilisateurs.

...et d'une position stratégique avec une offre diversifiée, intégrée et flexible

Digital Virgo se positionne comme le partenaire privilégié des opérateurs télécoms en capitalisant sur :

une maîtrise des processus de paiement ;

une connaissance des marchés internationaux lui permettant d'adapter ses prestations aux spécificités et aux attentes des marchés locaux ;

une offre intégrée associée à des outils centralisés, flexibles et modulables ;

une large couverture géographique.

Digital Virgo occupe ainsi une position stratégique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Aux opérateurs télécoms, il offre des opportunités d'augmenter leur ARPU4 et de fidéliser leurs abonnés. Aux marchands et éditeurs d'applications, il permet d'adresser de nouvelles audiences, de proposer de nouvelles sources de recrutement de clients et de monétisation, avec un ciblage optimisé par un marketing mobile performant. Digital Virgo est l'un des rares acteurs à être positionné sur trois métiers complémentaires : le paiement, la monétisation et le marketing.

Son déploiement devrait s'accélérer à partir de 2019...

Le Groupe poursuit une stratégie de croissance centrée sur sa proximité historique, culturelle et linguistique avec les partenaires opérateurs télécoms et marchands. Il entend accélérer, dès 2019, son développement notamment par :

une intensification dans certaines zones prometteuses comme l'Afrique et le Moyen-Orient ;

le renforcement de son positionnement auprès des opérateurs télécoms via l'obtention du statut de PSP (Prestataire de Solutions de Paiement) et la signature de contrats d'exclusivité ;

une optimisation des ventes (cross-sell et up-sell) entre les différentes solutions de son offre.

La mise en oeuvre de cette stratégie devrait permettre à Digital Virgo d'entamer un nouveau cycle de croissance dynamique de son chiffre d'affaires dès 2019 reposant sur des objectifs à moyen terme combinant croissance organique et croissance externe.

...ouvrant un nouveau cycle de croissance du chiffre d'affaires et des résultats

Digital Virgo a démontré au cours des deux dernières années sa capacité à financer sa croissance organique et externe (trois acquisitions structurantes en 2017) tout en poursuivant le remboursement des dettes contractées lors du LBO de juillet 2016.

Disposant désormais d'une flexibilité financière plus grande, le Groupe entame un nouveau cycle de croissance organique qui devrait être principalement porté en 2019 par les activités de monétisation et de marketing ainsi que par la poursuite de son développement dans la zone Afrique/Moyen-Orient.

Parallèlement, Digital Virgo envisage de consacrer sur les 24 prochains mois un montant d'environ 70 millions d'euros à des opérations de croissance externe notamment pour accélérer le développement international du Groupe et enrichir ses briques technologiques. Les cibles pourront concerner les trois activités du Groupe avec comme priorité le paiement.

Cette stratégie pourra s'appuyer sur les flux de trésorerie tirés de l'activité éventuellement complétés par des ressources additionnelles issues de l'augmentation de capital qui serait réalisée dans le cadre de l'Introduction en Bourse envisagée.

Le Groupe envisage ainsi d'atteindre les objectifs suivants :

une croissance organique moyenne annuelle du chiffre d'affaires pour la période 2018-2021 de l'ordre de +15% par an (TCAM).

une croissance organique moyenne annuelle de l'EBITDA Ajusté 1 pour la période 2018-2021 de l'ordre de +10% par an ; et

pour la période 2018-2021 de l'ordre de +10% par an ; et un EBITDA Ajusté 2019 prévisionnel de 35 M?5 et proche de 50 M? en 2021 après intégration des croissances externes.

Mise à disposition du Document de Base

Le Document de Base de Digital Virgo est disponible sur le site Internet de la Société (www.digitalvirgo.com) et sera disponible sur celui de l'AMF (www.amf-france.org). Il peut être obtenu gratuitement sur demande adressée à Digital Virgo, 88 rue Paul Bert, 69 003, LYON.

Le Document de base contient une description détaillée de Digital Virgo, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que les facteurs de risques correspondant. Digital Virgo attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 du Document de Base.

À propos de Digital Virgo

Digital Virgo est un Groupe international BtoB qui opère sur les marchés du paiement et de la monétisation via les solutions de facturation des opérateurs télécoms. Positionné au coeur d'un écosystème constitué des opérateurs, des marchands (producteurs de contenus, médias, professionnels de la billettique) et des plateformes de publicité digitale (Google, Facebook, etc.), son rôle consiste à interconnecter ces acteurs pour répondre à leurs principaux enjeux : optimiser le paiement, monétiser les contenus, services et audiences et en assurer la performance via des campagnes de marketing mobile.

Le Groupe fonde sa réussite sur son ADN mobile, sa maîtrise de l'environnement des télécoms et sa capacité d'anticipation des évolutions liées au secteur du marketing digital. Les expertises de Digital Virgo sont déployées dans 48 pays au travers de 26 bureaux, portées par des équipes locales, au centre des préoccupations, des usages et de la culture des pays sur lesquels elles opèrent.

Le Groupe traite avec 120 opérateurs télécoms et plus de 200 marchands. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de près de 258 M?. Pour plus d'informations : digitalvirgo.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de Digital Virgo. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de Digital Virgo et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de données de marché. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Digital Virgo attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Digital Virgo opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de Digital Virgo, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel Digital Virgo opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Digital Virgo. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de Digital Virgo, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (la « Directive Prospectus »).

L'offre sera ouverte au public en France postérieurement à la délivrance par l'AMF d'un visa sur un Prospectus composé du Document de Base et d'une note d'opération qui sera soumise par la suite à l'AMF.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Digital Virgo d'un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.

Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » en liaison avec les valeurs mobilières dans un Etat membre donné signifie toute communication adressée à des personnes physiques ou morales, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l?offre et sur les valeurs mobilières à offrir, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'Etat membre considéré.

Ces restrictions de vente concernant les Etats membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les Etats membres.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de Digital Virgo n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et Digital Virgo n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.

Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent document fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées. Aucune personne autre qu'une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué et son contenu.

Toute décision d'acquérir des valeurs mobilières doit être faite uniquement sur la base de l'information concernant Digital Virgo disponible publiquement.

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

1 L'EBITDA Ajusté correspond au résultat opérationnel corrigé des éléments non courants (ajout des charges non courantes et déduction des produits non courants), des dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des charges calculées sur stock-options et assimilés.

2 Source : Rapport Ericsson « Mobility Report », novembre 2018

3 Source : The Global Findex Database, novembre 2017

4 L'ARPU (Average Revenue Per User) désigne le revenu moyen par utilisateur

5 Incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 qui devrait contribuer à l'EBITDA ajusté 2019 à hauteur de 2 millions d'euros.

