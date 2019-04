Emaar Hospitality Group va ouvrir cinq nouveaux hôtels à Dubaï cette année





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Emaar Hospitality Group, la branche « hôtellerie et loisirs » du promoteur mondial Emaar Properties, va ouvrir cette année quatre nouveaux hôtels à Dubaï dans le cadre de son offre pour les établissements de luxe Address Hotels + Resorts et de ceux qui cultivent un art de vivre haut de gamme Vida Hotels and Resorts. Par ailleurs, Rove Hotels, la co-entreprise formée par Emaar Properties et Meraas, ouvrira un nouvel hôtel, qui viendra s'ajouter aux offres pour des hôtels de gamme moyenne actuels de la ville.

Deux hôtels ouvriront leurs portes sous l'enseigne Address Hotels + Resorts - tous deux situés dans le centre-ville de Dubaï : Address Fountain Views et Address Sky View. Les nouveaux hôtels qui seront inaugurés sous la marque Vida Hotels and Resorts sont le Vida The Hills et le Vida Harbour Point. Le nouvel établissement de Rove Hotels est le Rove At The Park. Tous les hôtels ont d'ores et déjà ouvert la réservation en ligne.

Chris Newman, directeur de l'exploitation d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « L'ouverture de cinq nouveaux hôtels renforce les compétences du leader des prestations hôtelières local que nous sommes, en accueillant des visiteurs du monde entier dans une gamme diversifiée d'hôtels qui répondent à leurs aspirations en matière d'art de vivre. Les nouveaux hôtels consildent également notre rôle de partenaire officiel d'hébergement et d'hôtellerie pour l'Expo 2020 de Dubaï ».

Comptant 193 chambres d'hôtel et suites, Address Fountain Views est un complexe de trois tours qui frappe la rétine et offre des vues fascinantes sur le Burj Khalifa et la Fontaine de Dubaï. Un pont le relie et lui donne un accès direct au centre commercial Dubai Mall. Address Sky View se compose de deux tours resplendissantes reliées par le « Sky Bridge », un pont qui est le fruit d'une conception magistrale. Également situé en plein centre-ville de Dubaï, l'hôtel compte 169 chambres qui ont une vue sur l'emblématique gratte-ciel Burj Khalifa.

Vida Harbour Point est un nouveau havre dans le Dubai Creek Harbour, l'immense projet immobilier de six kilomètres carrés qui ne se trouve qu'à 10 minutes de l'aéroport international de Dubaï et comprend 275 chambres. Vida The Hills est un hôtel élégant qui offre un art de vivre haut de gamme et 157 chambres, et il est situé dans le quartier tranquille d'Emirates Hills, à seulement 10 minutes à pied du principal terrain de golf de la ville - Emirates Golf Club et Address Montgomerie.

Rove At The Park est situé dans Dubai Parks and Resorts, qui abritent trois parcs thématiques de premier plan, ainsi qu'un parc aquatique. Il offre 579 chambres de bonne taille, dont beaucoup sont reliées les unes aux autres, ce qui les rend parfaitement adaptées aux familles.

Emaar Hospitality Group présentera son portefeuille de projets en cours d'exploitation et à venir aux Émirats arabes unis et sur les marchés internationaux à l'occasion de l'Arabian Travel Market, le principal évènement du secteur des voyages dans la région.

