Le plus récent timbre de Postes Canada rend hommage aux Vancouver Asahi





Le dernier membre encore en vie de l'équipe qui a inventé le brain ball dévoile le nouveau timbre.

BURNABY, BC, le 24 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un timbre mettant en vedette une équipe de baseball amateur nippo-canadienne qui a contribué à faire tomber les barrières raciales grâce au sport.

L'histoire des Vancouver Asahi est bien connue dans le monde du baseball, mais le timbre n'est pas simplement un hommage à la célèbre équipe.

Évoquant une période sombre de l'histoire du Canada, il traite aussi d'adversité, de détermination et de courage, et il rappelle des moments tragiques qui ont néanmoins fait place à la réconciliation et au pardon.

Formée en 1914, l'équipe des Asahi a ravi les partisans et donné de l'espoir aux Canadiens d'origine japonaise pendant presque trois décennies dans l'est de Vancouver. L'équipe a remporté de nombreux championnats de la ligue senior, puis a été démantelée après que le Canada ait déclaré la guerre au Japon en 1941. Durant la Seconde Guerre mondiale, le pays a interné plus de 20 000 personnes d'ascendance japonaise, la plupart des citoyens canadiens.

« La détention des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale demeure l'un des événements les plus tragiques de l'histoire du Canada », affirme l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et ministre responsable de Postes Canada. « Ce timbre témoigne de la détermination des Asahi à vaincre le racisme et la discrimination grâce au pouvoir du sport. Les joueurs des Vancouver Asahi ont fait preuve d'intégrité, d'honneur et d'esprit sportif. Ils sont de brillants exemples de ce que c'est que d'être Canadien. »

Les Asahi ont élaboré un style de jeu unique pour se mesurer à des équipes plus puissantes. Qualifiée de brain ball (jeu astucieux), cette stratégie combinait les amortis, les vols de buts et les squeezes pour marquer des points et remporter des victoires. Elle fonctionnait si bien qu'en 1927, l'équipe a gagné un match 3 à 1 sans jamais vraiment frapper la balle.

La popularité de l'équipe a pris une ampleur extraordinaire au sein de la communauté nippo-canadienne, et la plupart des garçons du Petit Tokyo de Vancouver rêvaient de faire partie des Asahi.

Kaye Kaminishi, joueur de troisième but et dernier membre des Vancouver Asahi encore en vie, a participé au dévoilement du timbre au Musée national et centre culturel Nikkei. Aujourd'hui âgé de 97 ans, il était accompagné des joueurs de l'Asahi Baseball Association, une organisation qui s'inspire de l'équipe initiale.

Sur le timbre des Vancouver Asahi, on voit 11 joueurs de l'équipe des Asahi en 1940, dont M. Kaminishi, qui est le deuxième à partir de la gauche, dans la rangée arrière. Conçus par l'entreprise Subplot Design Inc. de Vancouver, les timbres en forme de balle de baseball sont offerts en carnets de 10. Le pli Premier Jour officiel porte la mention « Vancouver BC ».

