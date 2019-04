Lifestyle Delivery Systems Inc. : le Dispensaire de l'autoroute 395 a reçu un permis d'utilisation conditionnel pour adultes et le feu vert du Service d'incendie pour la construction de son dispensaire sur le chemin Rancho, à Adelanto, en Californie





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») est fière d'annoncer que le projet Dispensaire de l'autoroute 395 (Highway 395 Dispensary) a reçu du Service d'incendie du comté de San Bernardino le feu vert pour ses plans de construction. D'autre part, la Ville d'Adelanto a approuvé un permis d'utilisation conditionnel pour adultes, et ce, en complément du permis d'utilisation médicale dont bénéficie actuellement le Dispensaire de l'autoroute 395, aussi bien pour le dispensaire que pour les opérations de livraison. Le permis d'utilisation conditionnel pour adultes est assujetti à l'approbation des plans de construction par la commission d'aménagement. La propriété appartient à LDS Development Corporation et la construction incombera au Dispensaire de l'autoroute 395. Le projet, une fois terminé, restera un actif de LDS Development Corporation, une filiale à part entière de la société.

Commentant le projet, le chef de la direction de la société, Brad Eckenweiler, a déclaré : « La composante utilisation pour adultes, qui vient d'être ajoutée au permis du Dispensaire 395, permettra d'y vendre des produits de cannabis, à usage tant médical que récréatif, et d'en livrer directement au client. Ce permis complémentaire viendra élargir substantiellement la gamme de produits et augmenter le chiffre d'affaires potentiel. En étant en mesure de vendre au détail des produits cannabinoïdes médicaux et récréatifs, et vu l'intégration verticale de tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement contrôlée par les sociétés affiliées de LDS, le Dispensaire de l'autoroute 395 pourra offrir un éventail complet de produits directement au consommateur et en réduire le coût grâce aux économies tributaires des gains d'efficience nés de l'intégration verticale totale, de la génétique au produit final. En clair, cela se traduit par des économies importantes pour le client et un avantage concurrentiel, en termes de performances commerciales, pour les affiliés de LDS. » Le projet Dispensaire de l'autoroute 395 est bien visible de l'autoroute 395 en Californie, dont le débit de circulation quotidien se chiffre à plus de 120 000 véhicules. L'intersection est dotée d'un feu de circulation et d'une voie de présélection facilitant l'accès au dispensaire sur le chemin Rancho. Les plans du projet ont été soumis et attendent l'approbation du service d'aménagement de la Ville d'Adelanto.

La société tiendra ses actionnaires informés de l'état d'avancement du projet.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui sont non seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration mais permettent également d'inclure un large éventail d'ingrédients allant des médicaments en vente libre aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et suppléments. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ NOUS ÉCRIRE À :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

