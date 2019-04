IMPORTANT : la municipalité d'Amherst fait le point sur les inondations et confirme l'ordre d'évacuation des personnes situées dans le district Maskinongé





AMHERST, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les mesures d'urgence sont toujours en cours dans les principaux secteurs inondés de la municipalité d'Amherst où l'eau monte actuellement d'heure en heure. Le mercredi 24 avril à 11h30, le conseil municipal, en séance extraordinaire, a ainsi confirmé l'ordre d'évacuation des personnes situées dans le district Maskinongé. À 19h, la plupart des résidents inondés et isolés du district Maskinongé ont par ailleurs été secourus et évacués. Nous engageons tous les inondés isolés toujours à leur domicile d'effectuer une demande d'évacuation, et ce, sans délai.

Plus de 300 résidences ont été inondées depuis la déclaration du plan de mesures d'urgence, effectuée le lundi 22 avril à 11h30. Les procédures d'évacuation sont toujours en cours.

L'obligation d'évacuer a été instituée en vertu de la déclaration d'état d'urgence et est donc effective sans délai ni formalité pour protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes inondées et isolées. La municipalité considère qu'il n'y a pas d'autre moyen de protection. Sur avis de l'autorité responsable de la protection de la santé publique, les évacués n'ayant pas d'autres ressources seront en mis en sécurité et auront accès à de l'hébergement, du ravitaillement et de l'habillement.

Contactez les intervenants d'urgence

Les sinistrés en situation d'urgence doivent composer sans délai l'un des numéros suivants:

819 681-3372

819 217-7009

819 425-1750

Vous pouvez également contacter les services d'urgence en composant le 911.

Nous rappelons que les évacuations sont désormais obligatoires.

2 secteurs inondés principalement touchés

En date du mercredi 24 avril à 19h, deux secteurs sont particulièrement touchés par les inondations. Il s'agit du secteur Vendée, principalement aux abords du lac Cameron, et du secteur Maskinongé, principalement le long de la rivière Maskinongé, à la hauteur de Saint-Rémi.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec vous invite à consulter ce lien pour plus de détails sur les mesures d'urgence: https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx

La municipalité d'Amherst déploie un maximum d'efforts pour sécuriser la population en regard des inconvénients causés par cet évènement.

Nos effectifs collaborent notamment avec la Sureté du Québec, les pompiers de la RINOL, sous le commandement du directeur par intérim Mario Levert, la Régie des Monts, les premiers répondants, la sécurité civile du Québec, la Croix-Rouge, tous les employés municipaux disponibles ainsi que de nombreux bénévoles tous unis dans le but de venir en aide efficacement aux nombreux sinistrés.

