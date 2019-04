La ministre Lebouthillier rend visite à l'équipage du NGCC Cap d'Espoir à Rivière-au-Renard au Québec





RIVIÈRE-AU-RENARD, QC, le 24 avril 2019 /CNW/ - De passage à Gaspé pour l'annonce du Fonds des pêches du Québec, la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, en a profité pour aller rencontrer les employés de la station de recherche et sauvetage de Rivière-au-Renard. Le commandant Rudy Kerschbaumer et son équipage ont accueilli la Ministre et l'ont accompagnée à bord du NGCC Cap d'Espoir, dont la principale mission est la recherche et le sauvetage en mer.

À la fine pointe de la technologie, le NGCC Cap d'Espoir fait partie d'une classe de bateaux de sauvetage mis en service en 2005. Leur vitesse, leur grande manoeuvrabilité et leur capacité de naviguer dans des conditions météorologiques difficiles procurent à ces vedettes de moyenne portée une grande flexibilité dans leur travail quotidien. Cette unité de sauvetage peut aussi être appelée à participer à des activités liées aux aides à la navigation ainsi qu'à des interventions environnementales.

