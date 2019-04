SugarCRM annonce des améliorations de produit révolutionnaires pour accélérer la croissance, améliorer la performance commerciale et offrir des expériences client exceptionnelles





SugarCRM Inc.®, la société qui permet aux organisations de tisser de meilleures relations commerciales, a annoncé aujourd'hui plusieurs nouvelles capacités de plateforme, destinées à aider les entreprises à accélérer leur croissance. Ces nouvelles capacités leur donneront la possibilité de résoudre rapidement les problèmes des clients, de collaborer plus efficacement, de prendre des décisions plus rapides et mieux informées concernant leurs clients, d'éliminer les processus manuels chronophages, d'étendre l'accès mobile en temps réel aux informations critiques pour les clients, le tout sur la nouvelle plateforme ultrarapide Sugar 9.

« Avec ces améliorations considérables, nos clients peuvent désormais collaborer et communiquer plus efficacement, en savoir davantage sur leurs propres clients pour prendre rapidement de meilleures décisions et traiter en toute confiance davantage d'affaires avec des devis plus rapides, une plus grande automatisation et une conformité SOC 2 à toute épreuve. Plus important encore, nous avons propulsé la performance du système vers de nouveaux sommets, permettant ainsi aux clients de traiter jusqu'à 70 % de transactions supplémentaires, sans investir dans du nouveau matériel », a déclaré Rich Green, directeur de la technologie et directeur des produits, chez SugarCRM.

Permettre aux clients d'accélérer les ventes dès le premier appel et jusqu'à la mise en service est au coeur de la nouvelle édition de Sugar 9. « En tant qu'accélérateurs d'entreprise et innovateurs, il nous incombe de dépasser constamment les attentes de nos clients, et leur donner pleine satisfaction, en leur proposant rapidement de nouveaux produits et capacités, des améliorations de fonctionnalités et de meilleures performances », a ajouté M. Green. « Nous avons largement rehaussé notre niveau de jeu dans Sugar 9, en ancrant chaque nouvelle capacité dans l'accélération et la démonstration de notre engagement à faire évoluer et à améliorer l'expérience de l'utilisateur. »

Ces nouvelles améliorations pour permettre aux clients de collaborer, de savoir, de faire, de vendre et de protéger davantage, le tout en allant plus rapidement, incluent :

Collaborer davantage : la nouvelle fonctionnalité de journal des e-mails et des commentaires permet aux représentants du service clientèle de collaborer plus efficacement, de résoudre les problèmes des clients plus rapidement, et d'accroître leur degré de satisfaction en fournissant une expérience de service plus unifiée et cohérente.

: la nouvelle fonctionnalité de journal des e-mails et des commentaires permet aux représentants du service clientèle de collaborer plus efficacement, de résoudre les problèmes des clients plus rapidement, et d'accroître leur degré de satisfaction en fournissant une expérience de service plus unifiée et cohérente. En savoir davantage : avec plus de 110 nouveaux rapports dès la sortie de la boîte, plus de 60 nouvelles visualisations graphiques, et des capacités approfondies de création de rapports, les clients peuvent désormais maîtriser les données dans Sugar afin de prendre des décisions plus pertinentes et plus informées, tout en optimisant leurs opérations de vente et d'assistance.

avec plus de 110 nouveaux rapports dès la sortie de la boîte, plus de 60 nouvelles visualisations graphiques, et des capacités approfondies de création de rapports, les clients peuvent désormais maîtriser les données dans Sugar afin de prendre des décisions plus pertinentes et plus informées, tout en optimisant leurs opérations de vente et d'assistance. En faire davantage : l'autonomisation du flux de travail a été portée à un niveau supérieur grâce aux capacités avancées du nouveau SugarBPM TM . Les clients peuvent désormais développer de nouvelles automatisations des processus de façon plus rapide et plus fiable, automatiser les flux de travail pour garantir que les contrats urgents sont traités dans les plus brefs délais, et éliminer les étapes manuelles fastidieuses afin de concentrer leurs équipes sur les activités de croissance du chiffre d'affaires.

l'autonomisation du flux de travail a été portée à un niveau supérieur grâce aux capacités avancées du nouveau SugarBPM . Les clients peuvent désormais développer de nouvelles automatisations des processus de façon plus rapide et plus fiable, automatiser les flux de travail pour garantir que les contrats urgents sont traités dans les plus brefs délais, et éliminer les étapes manuelles fastidieuses afin de concentrer leurs équipes sur les activités de croissance du chiffre d'affaires. Vendre davantage : afin de donner aux clients les moyens de vendre davantage, en moins de temps et plus facilement, Sugar 9 leur permet de créer des devis entièrement personnalisés et sur mesure, d'ajouter rapidement les postes les plus fréquemment inclus, à l'aide du dashlet de consultation rapide du catalogue des produits, et d'accéder à toutes les options sur leurs appareils mobiles.

afin de donner aux clients les moyens de vendre davantage, en moins de temps et plus facilement, Sugar 9 leur permet de créer des devis entièrement personnalisés et sur mesure, d'ajouter rapidement les postes les plus fréquemment inclus, à l'aide du dashlet de consultation rapide du catalogue des produits, et d'accéder à toutes les options sur leurs appareils mobiles. Protéger davantage : afin de mieux protéger ses clients, la société a renforcé ses processus de sécurité organisationnels et ses capacités de collecte des preuves. Si bien que SugarCRM a passé avec succès un audit SOC 2 de Type 2, fournissant ainsi la confirmation par un tiers, de son engagement à protéger ses clients et leurs informations.

: afin de mieux protéger ses clients, la société a renforcé ses processus de sécurité organisationnels et ses capacités de collecte des preuves. Si bien que SugarCRM a passé avec succès un audit SOC 2 de Type 2, fournissant ainsi la confirmation par un tiers, de son engagement à protéger ses clients et leurs informations. Aller plus vite : les nouvelles optimisations multiplient par 7 son indice de performance, faisant de Sugar 9 l'une des solutions les plus rapides sur le marché, à l'heure actuelle. Les clients peuvent désormais traiter jusqu'à 70 % de transactions supplémentaires à l'aide du même matériel, obtenant ainsi un avantage concurrentiel qui leur permet de conclure leurs affaires plus rapidement, gagner davantage de clients et atteindre leurs objectifs de croissance commerciale.

Pour en savoir plus sur Sugar 9, consultez cette vidéo des points saillants, présentée par Zac Sprackett, le vice-président senior de la gestion de produit, chez SugarCRM.

À propos de SugarCRM

SugarCRM permet aux entreprises de nouer des relations client extraordinaires, grâce à la solution de gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM), la plus performante, la plus personnalisable et la plus abordable du marché. Contrairement aux solutions CRM traditionnelles qui se concentrent principalement sur la gestion et la création de rapports, Sugar habilite l'individu, en coordonnant les actions des employés au contact des clients, et en les dotant des bonnes informations au bon moment, pour transformer l'expérience du client.

Basée dans la Silicon Valley, SugarCRM est soutenue par Accel-KKR. Plus de 2 millions de personnes dans plus de 120 pays comptent sur SugarCRM.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.sugarcrm.com, ou suivez @SugarCRM.

REMARQUE : SugarCRM et le logo de SugarCRM sont des marques commerciales déposées de SugarCRM Inc. Les marques commerciales des tiers, dont il est fait mention appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

