La ministre de la Santé annonce des partenariats visant à faire augmenter les taux de vaccination au Canada

Un nouveau projet améliorera l'accès à la vaccination et fera augmenter la couverture vaccinale

SURREY, BC, le 24 avril 2019 /CNW/ - La majorité des Canadiens font vacciner leurs enfants et estiment que les vaccins sont sûrs, efficaces et nécessaires. Cependant, certaines personnes hésitent ou tardent à se faire vacciner et à faire vacciner leurs enfants parce qu'ils se posent des questions, alors que d'autres personnes éprouvent de la difficulté à accéder aux vaccins ou de se tenir à jour avec les calendriers de vaccins.

La vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir la propagation de maladies graves comme la rougeole, la coqueluche et la grippe dans nos collectivités. Les nourrissons, surtout les nouveau-nés, comptent parmi les personnes les plus vulnérables à ces maladies. Les médecins représentent une importante source d'information sur les vaccins pour les parents. Les sages-femmes le sont aussi, car bon nombre de Canadiennes se tournent vers elles pour obtenir des soins durant le travail, l'accouchement et la période postpartum.

Reconnaissant qu'il est difficile pour certains Canadiens d'avoir accès aux vaccins, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un nouveau projet avec l'Autorité sanitaire du Fraser, en Colombie-Britannique, qui a pour but d'améliorer l'accès à la vaccination et de faire augmenter le taux de couverture vaccinale chez les enfants de deux ans dans la région de Surrey. Le projet consiste à améliorer les services offerts aux familles difficiles à rejoindre et à faible revenu ainsi qu'aux Autochtones et aux nouveaux arrivants au Canada.

Dans le cadre de la Semaine nationale de promotion de la vaccination (du 20 au 27 avril), la ministre Petitpas Taylor a aussi annoncé trois autres projets - un d'envergure nationale avec l'Association canadienne des sages-femmes, un en Nouvelle?Écosse et un au Québec - qui visent à faire augmenter les taux de vaccination au Canada et à examiner les raisons pour lesquelles certaines personnes hésitent à se faire vacciner.

Citations

« Les vaccins sauvent des vies. Le gouvernement continuera de prendre des mesures pour faire augmenter la couverture vaccinale parce que les vaccins sont un moyen sûr de nous protéger et de protéger les gens qui nous entourent. J'encourage les Canadiens qui ont des questions ou des inquiétudes à consulter un professionnel de la santé. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Il revient à tous de protéger la santé des Canadiens, surtout des enfants. La vaccination est le meilleur moyen de protéger nos amis, notre famille et nos voisins contre des maladies comme la rougeole, la varicelle ou la grippe. J'encourage tous les Canadiens à contribuer à protéger leur collectivité en se faisant vacciner et en faisant vacciner les membres de leur famille, ce qui empêchera la propagation de maladies. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

« Ce financement permettra au service provincial de santé publique d'évaluer, pour la première fois, le taux de couverture vaccinale chez les enfants de sept ans », a déclaré la Dre Daniela Kempkens, médecin-hygiéniste du secteur Est de l'Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse. « Les résultats nous aideront à cerner et à éliminer les obstacles à la vaccination auxquels sont confrontés certains parents et tuteurs de la Nouvelle-Écosse. Nous utiliserons ces renseignements pour élaborer des interventions qui ciblent les collectivités défavorisées, c'est-à-dire que les gens ont de la difficulté à recevoir tous leurs vaccins, ce qui améliorera à terme les taux de couverture chez les enfants néo-écossais. »

Dre Daniela Kempkens

Médecin-hygiéniste, Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse

« Les Canadiens doivent avoir accès à des renseignements exacts et factuels au sujet des vaccins, provenant de professionnels de la santé en qui ils ont confiance. Les sages-femmes peuvent jouer un rôle important en fournissant ces renseignements et en aidant leurs clientes à faire des choix éclairés et sans risque au sujet de la vaccination. »

Nathalie Pambrun

Présidente, Association canadienne des sages-femmes

« Il est difficile de faire vacciner les enfants à temps. Au moment de leur deuxième anniversaire, environ 25 % des enfants de la région sanitaire du Fraser n'ont pas reçu tous leurs vaccins et risquent donc de contracter de graves maladies. Il se peut que les parents et les gardiens soient débordés à la maison et au travail, mais il pourrait aussi y avoir d'autres raisons. Nous sommes reconnaissants à l'Agence de la santé publique du Canada de nous aider à comprendre les obstacles à la vaccination. »

Dre Shovita Padhi

Médecin-hygiéniste, Autorité sanitaire du Fraser

Faits en bref

L'Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants de 2017 montre que le taux de couverture vaccinale demeure élevé, mais n'a pas beaucoup changé depuis les enquêtes précédentes (2011, 2013 et 2015).

2015). Dans l'enquête, 90 % des enfants de deux ans avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la rougeole.

La grande majorité des parents d'enfants de deux ans sont d'avis que les vaccins sont sûrs (94 %) et efficaces (96 %) et qu'ils protègent aussi les autres personnes (95 %).

Depuis le lancement du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) en 2016, le gouvernement a financé 19 projets au Canada qui vise à mettre en oeuvre des approches novatrices pour favoriser l'acceptation des vaccins au Canada . Les projets annoncés aujourd'hui recevront plus de 2,3 millions de dollars par l'intermédiaire du FPI.

