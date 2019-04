Annonce de la troisième boursière annuelle de Magazines Canada





Magazines Canada a le plaisir d'annoncer que la troisième boursière annuelle de Magazines Canada est Sharine Taylor, une rédactrice et réviseure de Toronto, spécialisée en musique et culture. Elle est également rédactrice en chef et éditrice de BASHY Magazine, une publication imprimée et numérique produite par et pour la Jamaïque et sa diaspora. Actuellement collaboratrice à la rédaction de Noisey, elle a rédigé des textes sur la musique, la culture et l'actualité de la Jamaïque et des Antilles, et ses textes ont été publiés dans Dazed, Nylon, The FADER, Hazlitt, Shondaland, ReWire, BuzzFeed, Pitchfork, ainsi que dans plusieurs autres publications reconnues.

L'héritage jamaïcain de Taylor est le fondement principal de son travail et de son approche créative. Dans le cadre de son travail pour BASHY Magazine, Taylor réserve de l'espace rédactionnel aux membres de sa communauté ainsi qu'aux histoires de l'île et de la diaspora. Elle veille également à la bonne marche du programme d'incubateur de talent et de mentorat de BASHY, Uprising, qui fournit aux producteurs de médias d'héritage jamaïcain les outils dont ils ont besoin pour entreprendre une démarche d'édition numérique et imprimée.

« En jumelant la relève des magazines avec des magazines d'accueil canadiens pour un stage rémunéré, le programme de bourses de Magazines Canada investit directement dans l'avenir de notre secteur », affirme Melanie Rutledge, directrice générale de Magazines Canada. « Ce programme fournit du soutien à une nouvelle génération de professionnels du magazine au moment de son entrée dans l'industrie du magazine canadien, leur permettant d'acquérir une expérience précieuse, d'élargir leur réseau professionnel et d'explorer les arcanes de la préparation d'articles informatifs et mobilisateurs. Nous félicitons Sharine pour cette réussite, et nous avons très hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour l'avenir! »

Chaque année, les boursiers de Magazines Canada ont la possibilité de choisir leur magazine d'accueil parmi ceux qui ont manifesté leur intérêt à les accueillir. Taylor a choisi de travailler chez Azure, un magazine lauréat de Toronto qui focalise sur l'architecture et le design contemporains d'un point de vue international et en préconisant une couverture multidisciplinaire.

« Nous sommes ravis qu'Azure Magazine accueille la boursière de Magazines Canada de cette année, et nous sommes très enthousiastes de l'accueillir à notre publication. Ses aptitudes, son expérience et sa solide approche journalistique en font une nouvelle membre précieuse pour notre équipe rédactionnelle », dit Stefan Novakovic, rédacteur Web d'Azure.

Les juges de cette année étaient Stephen Kimber, professeur à l'école de journalisme de l'université de King's College, à Halifax; Chelene Knight, chef de la rédaction de Room Magazine, à Vancouver; Brandi Morin, correspondante en Alberta de CBC Indigenous, à Stony Plain, territoire du Traité 6; Stéphanie Verge, directrice de la rédaction de Reader's Digest Canada, à Montréal; et John Yip-Chuck, directeur général de Réviseurs Canada à Toronto.

Les juges ont été impressionnés par la passion, l'esprit d'initiative et le dynamisme de Sharine pour donner la parole à des voix qui n'ont jamais été entendues. « Sharine Taylor a un don naturel pour la narration. Dès sa jeunesse, Sharine a perçu le pouvoir des magazines pour informer, moduler et confirmer le point de vue et l'identité de ses lecteurs. Les journalistes de la relève souhaitent adopter de nouveaux modes de narration qui transcendent les modèles traditionnels. L'entrée de Sharine dans l'univers de la rédaction, du journalisme et de l'édition changera la donne pour nous tous. »

Taylor a fait l'objet d'une célébration à titre de troisième boursière annuelle de Magazines Canada à la réception tenue par Magazines Canada, commanditée par Inovva, à l'occasion de MagNet : la conférence canadienne des magazines, à l'hôtel Courtyard Toronto Centre-ville, le mercredi 24 avril, à Toronto.

Pour plus d'information sur la Bourse de Magazines Canada, consulter magazinescanada.ca/fr/program/bourses.

À propos du Programme de bourse

La bourse de Magazines Canada s'attache à développer la prochaine génération de professionnels de l'industrie du magazine canadien. Le programme de bourse a été lancé en 2016 afin d'investir dans l'avenir du secteur du magazine en appuyant les journalistes de la relève par une série de stages rémunérés auprès de magazines canadiens, partout au pays.

Les boursiers travaillent avec l'accompagnement d'un mentor à leur magazine d'accueil, acquièrent une expérience précieuse et développent leur réseau professionnel. Le salaire des boursiers est couvert par le Programme de bourse de Magazines Canada et comprend une contribution du magazine d'accueil.

À propos de Magazines Canada

Magazines Canada est l'association professionnelle nationale qui représente les magazines d'intérêt général, culturels, spécialisés, professionnels et d'affaires, de propriété et de contenu canadiens. Les magazines membres sont des publications de langues française et anglaise qui couvrent une grande diversité de sujets, y compris les affaires, les intérêts professionnels, l'actualité, la politique, les sports, les arts et la culture, les loisirs, l'art de vivre, les intérêts féminins et la jeunesse, et ils sont offerts sur une multitude de plates-formes. L'association centre son action sur les affaires gouvernementales, le perfectionnement professionnel, la recherche, les campagnes de marketing nationales et la prestation de services qui répondent aux besoins de l'industrie du magazine. Visitez magazinescanada.ca.

