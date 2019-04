Un investissement de 744 000 $ pour l'essor artistique de l'Outaouais





GATINEAU, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Gatineau, les MRC des Collines-de-l'Outaouais, de Papineau, de Pontiac, de la Vallée-de-la-Gatineau, en collaboration avec Culture Outaouais annoncent aujourd'hui la signature d'une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la région de l'Outaouais.

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres a apparié le montant de 372 000 $, investi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Gatineau et les MRC des Collines-de-l'Outaouais, de Papineau, de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau, pour un total de 744 000 $.

Ce montant, réparti sur 3 ans (2018-2021), permettra la mise en oeuvre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Je suis fier d'annoncer une entente au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui se veut un incitatif pour les artistes et les organismes de création à prendre racine dans notre belle région de l'Outaouais, et ainsi élargir l'accès des populations locales à une offre culturelle bonifiée et de qualité. »

- Mathieu Lévesque, député de Chapleau, adjoint parlementaire de la ministre de la Justice

« Je me réjouis de cette entente qui favorisera le dynamisme culturel de notre région. En tant que présidente de la Conférence des préfets de l'Outaouais ainsi que préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, je pense qu'il est important de soutenir les artistes et les organismes artistiques. Cette entente permettra de stimuler la création artistique et, par le fait même, contribuera à la qualité de vie des citoyens. »

- Chantal Lamarche, présidente de la Conférence des préfets de l'Outaouais et préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

« La Ville de Gatineau se réjouit de cet important partenariat qui s'inscrit dans notre volonté de stimuler les arts et la culture. Cette entente est en continuité avec les efforts déployés par la Ville de Gatineau pour faire rayonner les créateurs et les organismes artistiques sur son territoire et offrir une gamme toujours plus étendue d'activités aux citoyens. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau

« Depuis 25 ans, Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit judicieusement dans l'imaginaire québécois. Si notre culture est aujourd'hui si foisonnante, c'est parce que nous croyons collectivement en l'apport des arts sur notre enrichissement collectif. Je salue l'engagement du MAMH et des partenaires de l'Outaouais qui se joignent à nous pour investir dans le talent et le savoir-faire des artistes et écrivains de la région ainsi que pour soutenir les organismes qui font rayonner notre culture et la rendent accessible aux citoyens. »

- Honorine Youmbissi, directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres du Conseil.

« Culture Outaouais se réjouit particulièrement de la bonification financière de cette nouvelle entente. Le précédent programme a permis de soutenir 40 projets artistiques. Des ententes de cet acabit sont de véritables outils pour consolider le travail des artistes, des écrivains et des organismes dans notre région ; les trois prochains appels de projets vont leur donner les moyens suffisants pour mener leurs projets de création et de diffusion et pour se faire connaître auprès du public. »

- Céline De Guise, présidente de Culture Outaouais

Programme de partenariat territorial de l'Outaouais

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région de l'Outaouais, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques de l'Outaouais. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec d'ici le 6 juin 2019.

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Outaouais tiendra une séance d'information le mercredi 8 mai 2019, de 10 h 00 à 12 h 00 dans ses bureaux situés au 70 boulevard Montclair, pour présenter le programme et répondre aux questions des artistes, des écrivains et des organismes artistiques professionnels désirant soumettre un projet. Des cafés-rencontres seront également organisés dans chacune des MRC de l'Outaouais au courant du mois de mai.

Le milieu culturel de l'Outaouais peut également s'inscrire à la formation d'Yzabel Beaubien « La rédaction efficace d'une demande de bourse » offerte en webinaire les 14, 16 et 22 mai de 9 h 30 à 11 h 30, ainsi que recevoir un perfectionnement individuel dans le dépôt de leur projet.

Informations : info@cultureoutaouais.org / 819 595-2601, poste 223.

