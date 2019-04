L'équipement de la nouvelle station de la Garde côtière canadienne renforcera la sécurité nautique en Colombie-Britannique et protégera davantage le milieu marin





VICTORIA, le 24 avril 2019 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle important pour assurer la sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin et des collectivités côtières du Canada. Grâce au Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, le gouvernement du Canada cherche à améliorer la sécurité maritime et à protéger les eaux et les côtes du Canada aujourd'hui et dans l'avenir.

Dans le cadre de ce plan, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était à Victoria (Colombie-Britannique) aujourd'hui pour annoncer le début de la construction d'une nouvelle station de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Victoria, et la livraison de nouveaux ensembles de remorquage d'urgence qui permettront à la Garde côtière d'améliorer sa capacité de prévenir les incidents dans les eaux canadiennes et d'intervenir.

La nouvelle station de recherche et de sauvetage sera située près du chemin Dallas, sur la base de la Garde côtière de Victoria, et comprendra des bureaux et des salles de réunion, ainsi que des lieux de vie. Depuis 2018, la Garde côtière offre des services à partir d'un site temporaire, 24 heures sur 24.

La station améliore la capacité de recherche et de sauvetage en mer dans le sud de la Colombie-Britannique et dans le détroit de Juan de Fuca. Elle appuie également les partenariats de longue date de la Garde côtière avec la Royal Canadian Marine Search and Rescue, la Marine royale canadienne, la GRC et les premiers intervenants locaux.

Le ministre Garneau a également annoncé la livraison de nouveaux ensembles de remorquage d'urgence qui seront installés sur 25 grands navires de la Garde côtière partout au Canada, dont deux basés à Victoria -- le NGCC Wilfrid Laurier et le NGCC Bartlett. Les ensembles de remorquage d'urgence devraient être opérationnels à l'été 2019. De plus, treize ensembles de remorquage d'urgence seront répartis dans des sites stratégiques terrestres en Colombie-Britannique.

La base de la Garde côtière de Victoria a également reçu deux nouveaux systèmes de balayage à haute vitesse, qui sont utilisés dans les interventions environnementales. Cet équipement est tiré le long de l'eau pour recueillir et concentrer les hydrocarbures déversés, afin qu'ils puissent être retirés efficacement à l'aide de récupérateurs et de pompes.

« La Garde côtière joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité des navigateurs et du milieu marin. Grâce à des investissements comme celui-ci, notre gouvernement démontre son engagement continu à améliorer la capacité d'intervention de la Garde côtière en cas d'incidents maritimes en augmentant la couverture dans des secteurs clés, afin que nous puissions rendre nos océans et nos côtes plus sûrs, plus propres et plus sains aujourd'hui et pour les générations à venir ».

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les femmes et les hommes courageux de la Garde côtière canadienne assurent la sécurité des marins et protègent notre environnement marin. Ensemble, ils constituent l'épine dorsale de l'un des systèmes maritimes les plus solides au monde. Grâce à notre Plan de protection des océans, nous augmentons notre capacité d'intervention en cas d'incidents de recherche et sauvetage en mer. Cette nouvelle station de recherche et de sauvetage de la Garde côtière et ses équipes professionnelles et hautement qualifiées fourniront des services essentiels à la région métropolitaine de Victoria. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Depuis juin 2018, les équipes provisoires de recherche et de sauvetage de la Garde côtière de Victoria sont intervenues dans plus de 82 incidents de recherche et de sauvetage, et ont effectué plus de 150 autres missions à l'appui d'autres programmes de la Garde côtière, dont des activités d'intervention environnementale.

sont intervenues dans plus de 82 incidents de recherche et de sauvetage, et ont effectué plus de 150 autres missions à l'appui d'autres programmes de la Garde côtière, dont des activités d'intervention environnementale. La station comprend une embarcation de sauvetage de 14,7 mètres de la Garde côtière canadienne, le NGCC Cape Calvert , et un canot pneumatique à coque rigide, afin d'assurer des services d'intervention 24 heures sur 24 pour la recherche et le sauvetage, les interventions environnementales et d'autres activités.

, et un canot pneumatique à coque rigide, afin d'assurer des services d'intervention 24 heures sur 24 pour la recherche et le sauvetage, les interventions environnementales et d'autres activités. La Garde côtière canadienne ouvre trois autres stations de recherche et de sauvetage en Colombie?Britannique dans le cadre du Plan de protection des océans en vue d'améliorer la sécurité maritime, de protéger le milieu marin et les collectivités côtières du Canada , et de soutenir la croissance économique. Ces trois stations seront situées dans les régions de la baie Hartley , de la baie Nootka et de Port Renfrew .

, et de soutenir la croissance économique. Ces trois stations seront situées dans les régions de la baie , de la baie Nootka et de . Trois autres stations de recherche et de sauvetage sont en cours d'ouverture à Terre-Neuve-et- Labrador .

