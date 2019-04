Le jeu de brosses Learn to Brush MAM est lauréat du Prix de l'innovation JPMA 2019





PURCHASE, New York, 24 avril 2019 /CNW/ - MAM, la marque leader de concepteurs de produits primés pour bébés -- innovants et médicalement fiables --, a annoncé aujourd'hui que son jeu de brosses Learn to Brush est lauréat du Prix de l'innovation 2019 de la JPMA (Juvenile Products Manufacturers Association). Les Prix de l'innovation JPMA récompensent les produits pour bébés et enfants les plus innovants élus par un éminent jury composé de représentants des détaillants et des médias. MAM, avec son jeu de brosses Learn to Brush, est l'un des dix lauréats dans la catégorie « Meilleur produit de moins de 50 $ ». Les prix ont été remis lors du salon JPMA, « Built for Baby » (fait pour bébés) qui s'est tenu du 10 au 13 avril à Orlando.

« Étant une marque fière de développer des produits de qualité supérieure pour bébés, produits qui allient design de pointe, savoir-faire médical et innovation technologique, nous sommes enchantés de nous voir décernés ce prix tant convoité », a déclaré Jennifer Mitchell, chef de la direction de MAM Amérique du Nord. « La carie dentaire est la maladie chronique la plus répandue chez les enfants. Notre ensemble Apprendre à se brosser les dents a été mis au point, de concert avec des dentistes pédiatriques, pour mieux faire prendre conscience de l'importance des soins bucco-dentaires, dès le plus jeune âge, rendre le brossage amusant et faciliter la tâche aux parents. »

Le jeu de brosses Learn to Brush MAM constitue une approche apprentissage en deux étapes et avec deux brosses à dents : Brosse d'apprentissage MAM, idéale pour la pratique du brossage avec les parents; et Première brosse à dents MAM à l'usage du bébé pour l'inciter à se brosser les dents tout seul. L'ensemble comprend un bouclier de protection qui se fixe aisément et qui peut être utilisé sur l'une ou l'autre brosse. Le bouclier de sécurité protège le bébé en empêchant la brosse à dents d'aller trop loin dans sa bouche.

Le nouveau personnage MAM, Brushy the Bear, champion des soins oraux, figure sur les brosses ainsi que dans les histoires et les jeux de brossage des dents diffusés sur l'application bucco-dentaire gratuite « MAM Brushy Time! ». Conçu pour bébés âgés de plus de 5 mois, l'ensemble MAM Learn to Brush (Apprendre à se brosses les dents), annoncé à 9,99 $ (paquet de deux), prix de vente conseillé, est disponible en ce moment chez les détaillants spécialisés et dans la grande distribution.

Pour en savoir plus sur le jeu de brosses Learn to Brush MAM et d'autres articles de la collection d'hygiène bucco-dentaire MAM, rendez-vous sur https://www.mambaby.com.

À propos de MAM

MAM allie innovation technologique, fonction médicale et design contemporain pour mettre au point des produits de puériculture, de qualité supérieure, qui favorisent le développement du bébé dès le premier jour. Depuis la création de sa première sucette à Vienne, en 1976, MAM a su garder le cap en étant aujourd'hui une référence mondiale en matière de conception et de qualité des produits de soins pour bébés. Aujourd'hui, les produits MAM sont appréciés par des familles dans plus de 60 pays, sur les six continents. Pour découvrir la gamme soins pour bébés MAM comprenant des produits primés -- sucettes, biberons, tasses, jouets de dentition, articles de soin oraux, accessoires assortis et ensembles-cadeaux --, consultez notre site à l'adresse www.mambaby.com.

À propos de JPMA Innovation Awards

Les prix d'innovation JPMA, reconnus à l'échelle internationale, mettent en vedette de nouveaux produits comptant parmi les plus intéressants sur le marché d'aujourd'hui. Ces prix, décernés chaque année, sont parrainés par la Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA), le porte-parole de l'industrie en matière de qualité et de sécurité des produits pour bébés et enfants en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.jpma.org/page/innovation_awards.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/876232/MAM_Learn_to_Brush_Set_Unisex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/876233/MAM_40_Years_Logo.jpg

SOURCE MAM

