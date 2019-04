WestJet dévoile son hangar d'entretien pour les appareils 787 Dreamliner





L'investissement réaffirme son engagement envers l'Alberta et ses employés

CALGARY, le 24 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet a souligné l'ouverture de son nouveau hangar d'entretien pour les appareils Dreamliner, à sa plaque tournante de l'aéroport international de Calgary (YYC). Le député fédéral Kent Hehr, la conseillère municipale de la ville de Calgary Jyoti Gondek, le président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary Bob Santor, 1 500 employés de WestJet et des membres de l'équipe de direction de WestJet étaient sur place pour une cérémonie d'inauguration. WestJet a également accueilli des membres de la nation Tsuut'ina, qui s'est chargée de bénir le hangar, à la fin de la cérémonie.

« La nouvelle d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape importante de notre cheminement vers le statut de transporteur en réseau d'envergure mondiale, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Cette installation de pointe offre l'environnement idéal à nos équipes de techniciens d'entretien en aviation hautement qualifiés pour continuer à assurer la sécurité et le confort de nos 25 millions d'invités annuels. »

L'investissement de 50 millions de dollars de WestJet destiné au hangar de 125 000 pieds carrés s'ajoute à l'annonce de l'entreprise selon laquelle elle deviendra le premier transporteur canadien à exploiter ses appareils Dreamliner depuis l'aéroport international de Calgary (YYC). Les trois premiers vols des appareils 787 Dreamliner seront des liaisons sans escale entre Calgary et Londres, Paris et Dublin les 28 avril, 17 mai et 1er juin 2019, respectivement. Les deux investissements visent à générer des retombées économiques majeures et à soutenir des milliers d'emplois directs et indirects en Alberta. WestJet a, de même, fait passer la liste des destinations qu'elle dessert à 67, grâce à l'ajout de liaisons sans escale entre Calgary et Atlanta, Portland et Austin. WestJet demeure le transporteur qui offre le plus de destinations, de sièges et de décollages en provenance de YYC.

Le hangar de WestJet peut abriter un appareil 787-9 Dreamliner ou jusqu'à quatre appareils 737. Le campus de la société aérienne passe à 500 000 pieds carrés, ou 11 acres. Le hangar permet l'entretien depuis l'intérieur de l'appareil Dreamliner du transporteur. Jusqu'à 130 membres des équipes d'exploitation technique de WestJet peuvent s'y trouver, disposant de l'espace de travail et des outils pour assurer la fiabilité et la sécurité de la flotte de WestJet.

Autres citations

« L'inauguration de ce hangar, aujourd'hui, illustre une fois de plus comment notre partenaire aérien le plus important, WestJet, et l'autorité aéroportuaire de Calgary travaillent de concert pour le bien de la ville, a affirmé Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary. L'investissement de WestJet dans sa plaque tournante de Calgary a des répercussions sur les emplois, l'économie et toutes les occasions qui s'offrent lorsqu'un service aérien essentiel lie des voyageurs à d'autres économies et marchés. »

« Le choix de la ville de Calgary comme plaque tournante de sa flotte d'appareils 787 Dreamliner et d'y construire le hangar pour ces avions témoigne de la confiance de WestJet envers le marché de Calgary et de l'Alberta, a souligné Mary Moran, présidente et chef de la direction de l'agence Calgary Economic Development. WestJet continue d'incarner l'esprit entrepreneurial de Calgary et fait valoir l'occasion qui existe de développer des entreprises sensationnelles ici même. Notre ville est une porte d'entrée vers des marchés régionaux et mondiaux. La présence de la plaque tournante d'un transporteur aérien en fait un marché plus attrayant pour les investissements, à l'aide d'un accroissement majeur du nombre de passagers et d'appareils. »

« CANA est honorée de livrer le nouveau hangar pour les appareils Dreamliner de WestJet à nos partenaires au sein de WestJet, a mentionné Fabrizio Carinelli, président de CANA Construction Ltd. S'il est vrai que le hangar à la fine pointe a été bâti pour favoriser la sécurité et l'efficience, autant pour les invités que pour les employés de WestJet, il est encore plus important de mentionner que sa construction a généré plus de 300 000 heures-personnes de travail dans l'économie locale de Calgary. CANA a le privilège de travailler avec WestJet, dans un contexte où le transporteur fait plus que le nécessaire pour investir dans notre collectivité et offrir des vols vers de nouvelles destinations internationales. »

« Stantec est fière de s'unir à nos partenaires de WestJet et de l'autorité aéroportuaire de Calgary pour souligner l'inauguration du hangar pour les appareils Dreamliner, a suggéré Russ Wlad, vice-président directeur, Canada de Stantec. Ce projet, conçu par notre équipe locale d'architectes et d'ingénieurs, soutiendra et favorisera la croissance pour un des aéroports les plus achalandés du Canada. L'appareil Dreamliner transportera des passagers vers de nouvelles destinations partout dans le monde, et offrira des occasions d'attirer des gens vers Calgary et l'Alberta. »

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet.

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blogue.westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 17:01 et diffusé par :