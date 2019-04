Résolu annonce le renouvellement pour quatre ans de conventions collectives aux États-Unis





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui le renouvellement pour quatre ans de la convention cadre qui couvre les employés syndiqués de trois de ses usines de pâte, de papier et de papier tissu aux États-Unis. Les employés syndiqués ont voté en très grande majorité en faveur de la ratification de l'entente aux installations de Calhoun (Tennessee), d'Augusta (Géorgie) et de Coosa Pines (Alabama).

« Nous sommes heureux d'être parvenus à une entente avant l'expiration de la convention collective, ce qui met en évidence nos relations de travail collaboratives. Pour ce qui est de l'avenir, nous avons renforcé notre équilibre opérationnel en concentrant ensemble notre attention sur l'amélioration de l'efficacité et de la position concurrentielle de ces usines, a souligné Yves Laflamme, président et chef de la direction. Notre partenariat syndical/patronal continu est au mieux des intérêts de nos employés, clients et actionnaires et d'un grand nombre d'autres parties prenantes. »

La convention collective entrera en vigueur à l'usine de pâte, de papier et de papier tissu de Calhoun en mai 2019 et sera en vigueur jusqu'en avril 2023; elle aura une durée de quatre ans allant de mai 2020 à avril 2024 à l'usine de papier journal d'Augusta et à l'usine de pâte en flocons de Coosa Pines. La convention collective vise environ 775 employés syndiqués, qui sont représentés par trois syndicats : les Métallurgistes unis d'Amérique (MUA), la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) et l'Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada. L'entente prévoit une hausse des salaires pour chacune des quatre années.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

