Le ministre Bains annonce la nomination d'un nouveau premier conseiller au Conseil national de recherches du Canada





Ce premier conseiller a pour mandat d'aider à définir l'orientation stratégique du plus important organisme de recherche du gouvernement

OTTAWA, le 24 avril 2019 /CNW/ - L'innovation est essentielle à la prospérité de l'économie canadienne. Nous sommes donc fiers d'appuyer les avancées en matière de recherche, de connaissances et de technologies puisqu'elles contribuent à la création de bons emplois pour la classe moyenne et qu'elles profitent à tous les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé la nomination de M. Douglas Muzyka au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), à titre de premier conseiller du Conseil.

L'expérience accumulée par M. Muzyka dans le secteur industriel lui sera utile pour orienter la recherche au Canada en matière d'innovation. Au cours de sa carrière, M. Muzyka a occupé divers postes de direction, dont celui de président et de premier dirigeant chez DuPont Canada, de président chez DuPont Mexico et de président chez DuPont Greater China. Il a également participé à l'établissement de nombreuses usines et entreprises de la société DuPont dans la région de l'Asie-Pacifique.

Le CNRC est le plus important organisme de recherche du gouvernement du Canada. Il appuie l'innovation industrielle canadienne et les avancées en matière de connaissances et de technologies. Il investit dans l'excellence en recherche et agit à titre de partenaire en aidant de petites et moyennes entreprises à fort potentiel à prendre de l'expansion. Avec ses 14 centres de recherche et ses 22 bureaux d'un bout à l'autre du Canada, le CNRC a réellement une portée nationale.

Le processus de sélection a été mené conformément à la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche assure la tenue de processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui visent à atteindre la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada. Les ministres s'appuient sur cette approche pour recommander des nominations en vue de pourvoir des postes au sein de leur portefeuille.

Citations

« Je tiens à accueillir chaleureusement M. Muzyka alors qu'il intègre ses nouvelles fonctions comme premier conseiller du Conseil du CNRC. Ses quelque 30 ans d'expérience en innovation et en développement économique seront un atout de taille pour le Conseil. Je désire également remercier le premier conseiller sortant, Thomas Jenkins, pour ses importants travaux à ce titre depuis 2015. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Lorsque nous soutenons la recherche, c'est l'économie entière que nous soutenons. L'accent que met le Conseil national de recherches du Canada sur l'excellence en recherche fait germer de nouvelles idées et permet de soutenir l'innovation - le type même d'innovation qui est bénéfique pour notre santé, notre environnement, nos collectivités et la croissance économique. Je souhaite la bienvenue à M. Muzyka dans son nouveau poste et je lui offre mes plus sincères félicitations. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

Les faits en bref

Le Conseil du CNRC revoit les grandes orientations et exerce une surveillance du rendement de l'organisme. Il est composé du premier conseiller, du président et d'un maximum de dix autres membres.

du CNRC revoit les grandes orientations et exerce une surveillance du rendement de l'organisme. Il est composé du premier conseiller, du président et d'un maximum de dix autres membres. Le CNRC effectue toute une gamme de travaux de recherche, émergente ou appliquée, dans des domaines allant des transports à la fabrication, en passant par le génie, les sciences de la vie ainsi que les technologies numériques et émergentes.

Le gouvernement a consenti, dans le cadre du budget de 2018, une somme additionnelle de 258 millions de dollars par année au CNRC. De ce montant, 150 millions de dollars sont octroyés au Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC (PARI CNRC) afin d'aider les entreprises canadiennes à innover et à renforcer leur position concurrentielle sur le marché mondial.

Liens connexes

Restez branchés

