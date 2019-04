Des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent pour améliorer les conditions des Canadiens





Les ministres s'engagent à faire progresser les services sociaux afin d'éliminer les obstacles

SASKATOON, le 24 avril 2019 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux* se sont réunis pour échanger de l'information, discuter des priorités communes et collaborer pour s'attaquer à des questions clés de politique sociale. Les ministres ont passé en revue les réalisations importantes de leur gouvernement respectif, tout en reconnaissant qu'il reste du travail à faire pour que tous les Canadiens puissent bénéficier d'un Canada inclusif et prospère.

La réunion était coprésidée par le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, l'honorable Paul Merriman. Les ministres ont discuté de questions importantes, dont la réduction de la pauvreté, l'itinérance et l'insécurité alimentaire. Ils ont convenu que les solutions doivent être souples et holistiques et qu'elles doivent tenir compte de la diversité des besoins dans l'ensemble du pays en plus de respecter les rôles et les responsabilités des divers gouvernements.

De plus, les ministres ont discuté de l'importance de l'échange de données de même que des possibilités de collaboration en vue de la réalisation des initiatives d'innovation sociale et de finance sociale qui peuvent aider à relever les défis communautaires et qui s'appuient sur les approches fédérales, provinciales et territoriales actuelles. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a fait savoir qu'il souhaitait consulter les ministres responsables des provinces et des territoires en vue de la création d'un programme national d'alimentation dans les écoles. Il a donné un aperçu du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de la façon dont il peut cadrer avec les priorités et le travail des provinces et des territoires.

Avant la réunion, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, s'est joint aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux pour entendre les points de vue de dirigeants autochtones nationaux sur certaines priorités en matière de services sociaux, notamment l'amélioration des résultats pour les enfants et les jeunes autochtones pris en charge, l'itinérance, et les pratiques exemplaires et les possibilités en matière d'innovation sociale.

Le deuxième jour de la réunion, la ministre fédérale des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a discuté de l'accessibilité et des mesures de soutien aux personnes handicapées avec les représentants des provinces et des territoires et des façons de collaborer davantage pour soutenir les personnes handicapées dans le but de créer un Canada plus inclusif, accessible et sans obstacle.

Citations

« Je suis heureux que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux continuent de se rencontrer régulièrement et de collaborer. Grâce à ces efforts de collaboration, moins de Canadiens que jamais vivent dans la pauvreté et plus de personnes se joignent à la classe moyenne. Cependant, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous demeurons déterminés à travailler avec tous nos partenaires pour bâtir un pays diversifié, prospère et réellement inclusif où tous les Canadiens peuvent réaliser leur plein potentiel. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Ce fut un honneur d'accueillir mes homologues du fédéral, des provinces et des territoires en Saskatchewan. La réunion a été l'occasion idéale de poursuivre notre travail de collaboration sur les questions qui touchent les enfants, les familles et les citoyens de nos collectivités, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Ensemble, nous faisons des progrès dans des domaines comme la réduction de la pauvreté, l'accessibilité et les mesures de soutien aux personnes handicapées ainsi que l'innovation sociale. Nous avons encore du travail à faire, et nous avons bien l'intention de poursuivre nos efforts communs pour répondre aux divers besoins partout au pays et améliorer la vie des Canadiens. »

- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan

« Les engagements pris aujourd'hui à l'égard de la collaboration sont un pas important en vue de garantir un Canada réellement accessible. Nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'expériences facilement accessibles pour les personnes handicapées. J'ai bien hâte de travailler avec mes collègues des provinces et des territoires afin de continuer sur notre lancée et de voir à la concrétisation de la vision globale d'un Canada inclusif et exempt d'obstacles. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

*Aucun représentant de l'Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador n'était présent à la réunion en raison des élections qui ont eu lieu ou auront lieu.

