Le Canada aide à protéger les résidents de Richmond contre les effets désastreux des inondations

RICHMOND, BC, le 24 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un projet d'atténuation des inondations à Richmond.

Le projet consiste à améliorer environ 4,3 kilomètres du réseau de digues de la ville, notamment en augmentant sa hauteur pour qu'il puisse résister à des niveaux d'eau plus élevés. Cinq stations de pompage seront également modernisées pour assurer un meilleur drainage pendant les inondations et détourner l'eau du fleuve Fraser vers les fermes pour l'irrigation pendant la saison sèche.

Une fois terminé, le projet réduira considérablement le risque d'inondation à Richmond, protégera les infrastructures essentielles et favorisera la croissance économique dans la région.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 13,7 millions de dollars au projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« En investissant dans cet important projet d'atténuation des inondations à Richmond, nous aidons à protéger les résidents et les entreprises contre les coûts personnels et économiques élevés liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Investir dans ce genre d'infrastructures crée également de bons emplois pour la classe moyenne et soutient une économie forte, ce qui ouvre la voie à un avenir prospère et sécuritaire pour nos enfants et petits-enfants. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités canadiennes doivent prendre des mesures et s'adapter aux changements climatiques. Je suis fier que notre gouvernement appuie cet important projet qui aidera à améliorer les infrastructures de la ville de Richmond et à protéger la collectivité et les résidents contre les inondations pendant de nombreuses décennies. »

M. Joe Peschisolido, député de Steveston--Richmond-Est

« La protection contre les inondations est une priorité essentielle pour la ville de Richmond, qui est une communauté insulaire. Nous sommes bien protégés aujourd'hui, mais d'autres améliorations sont nécessaires pour faire face aux nouvelles menaces attribuables aux changements climatiques. Cet investissement du gouvernement du Canada contribuera à assurer la sécurité des résidents, des entreprises et des infrastructures de Richmond. »

M. Malcolm Brodie, maire de Richmond

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Produit Connexe

Document d'information

Le Canada aide à protéger les résidents de Richmond contre les inondations

Les changements climatiques touchent les collectivités canadiennes d'un océan à l'autre. La fréquence et l'intensité des risques naturels et des phénomènes météorologiques extrêmes - comme les inondations, les feux de forêt et les tempêtes - augmentent. Pour de nombreuses collectivités, ces phénomènes affectent considérablement les infrastructures essentielles et peuvent entraîner des risques pour la santé et la sécurité, des interruptions des services communautaires essentiels et des coûts de plus en plus élevés de rétablissement et de remplacement.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada est un programme national de 2 milliards de dollars sur dix ans conçu pour aider les collectivités à mieux résister aux risques actuels et futurs de catastrophes naturelles.

À Richmond, en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral investit plus de 13,7 millions de dollars du FAAC dans un projet visant à améliorer les infrastructures de protection contre les inondations.

Richmond, une ville insulaire située à environ un mètre au-dessus du niveau de la mer, est vulnérable à divers risques naturels qui s'intensifient en raison des changements climatiques, notamment les tempêtes, l'élévation du niveau de la mer et les tsunamis.

Ce projet s'appuie sur les travaux déjà en cours pour améliorer les infrastructures existantes de protection contre les inondations dans la ville, ce qui comprend l'amélioration du système de digues et des stations de pompage. Après l'achèvement des travaux en 2027, la collectivité sera mieux protégée contre les inondations causées par les tempêtes côtières, les dégels printaniers et la montée du niveau de la mer.

Par conséquent, une fois le projet terminé, la ville de Richmond a indiqué que plus de 300 000 de ses résidents seront mieux protégés contre les inondations extrêmes.

De plus, la ville de Richmond estime que ces améliorations apportées aux infrastructures permettront de réduire de 95 % le nombre de familles et d'entreprises qui se retrouvent sans services essentiels lors de catastrophes.

En outre, le projet réduira considérablement l'impact et les pertes pour l'économie locale, ainsi que les coûts de remise en état et de remplacement à long terme des infrastructures.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes : https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Budget de 2019, Investir dans la classe moyenne : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

