Le distillateur de Michter's, Dan McKee, succédera à sa mentore, Pamela Heilmann, en tant que maître distillateur de Michter's

LOUISVILLE, Kentucky, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Faisant suite à la décision de la maîtresse distillatrice de Michter's, Pamela Heilmann, de prendre sa retraite à compter du 1er mai, la distillerie basée au Kentucky, Michter's, est en train de mettre en oeuvre son plan de relève. Le distillateur de Michter's, Dan McKee, sera promu au poste de maître distillateur, tandis que le directeur de la distillerie, Matt Bell, deviendra distillateur. La mise en vente en mai de la première bouteille de l'édition 2019 du bourbon 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon de Michter's marquera la fin du mandat de Heilmann en tant que maître distillatrice de Michter's.

« Après l'avoir embauchée, Pam a amené Dan avec elle de la société où elle travaillait. Nous avons très vite constaté qu'il était extraordinairement talentueux et qu'il ferait un jour un excellent maître distillateur », a déclaré le PDG de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Les contributions de Pam à Michter's furent incroyables. Elle est vraiment une excellente distillatrice et une personne extraordinaire. Nous sommes tous ravis qu'elle ait accepté de rester à temps partiel en tant que maître distillatrice émérite, et je sais que Dan et Matt feront un excellent boulot dans leurs nouveaux rôles », ajoute-t-il.

McKee et Heilmann ont travaillé ensemble depuis plus d'une décennie, d'abord chez Jim Beam, puis chez Michter's. « J'ai vraiment apprécié mon expérience chez Michter's et je suis très fière de ce que nous avons réalisé ici. L'un des aspects les plus gratifiants de mon rôle fut d'entraîner et de former de jeunes gens tout au long de leur évolution dans le secteur. Dan est un distillateur brillant et je suis convaincue qu'avec lui et Matt Bell aux commandes, notre production est entre de bonnes mains », a déclaré Heilmann.

« Je suis très reconnaissant à Pam. Travailler à ses côtés et apprendre d'elle fut un honneur et un privilège. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre le travail de Pam et réaliser l'objectif de Michter's de produire le meilleur whisky américain », a déclaré McKee. Après avoir déménagé de l'État du Kentucky en provenance de l'Indiana pour réaliser son rêve de fabriquer du whisky, McKee est allé travailler chez Jim Beam Distillery à Clermont en tant qu'opérateur de distillerie, puis a été promu superviseur de distillerie chez Booker Noe Distillery. Avant de devenir le maître distillateur de Michter's, McKee a occupé les postes de directeur de distillerie, et plus tard, celui de distillateur au sein de la même société.

Dans son nouveau poste de distillateur chez Michter's, Bell apportera l'expérience qu'il a acquise chez Alltech et sa distillerie Town Branch Distillery tout comme l'expérience acquise chez Wild Turkey Distillery, où il occupait le poste de superviseur de distillerie. Avant de devenir distillateur de Michter's, Bell occupait le poste de directeur de distillerie de la société. La maîtresse du vieillissement et directrice générale adjointe, Andrea Wilson, maintiendra sa place au sein de la haute direction de Michter's. Elle a déclaré : « Pam a été une leader formidable et je suis très fière de l'équipe que nous avons créée ici à Michter's. Dan et Matt sont des distillateurs de classe mondiale. »

L'édition 2019 du 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon de Michter's sera commercialisée en mai. Sa teneur en alcool est de 94 degrés et la bouteille sera vendue aux États-Unis à un prix au détail de 130 dollars américains.

Michter's possède une riche expérience et un long passé dans la production et vente de whiskies américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec ses productions limitées et vieillies jusqu'à leur âge optimal, le portefeuille très apprécié de Michter's inclut du bourbon, du whisky de seigle, du whisky sour mash et du whisky américain. En novembre 2018, lors d'une vente aux enchères caritative, une bouteille de bourbon de Michter's s'est vendue pour plus de 17 000 dollars américains. En janvier 2019, Michter's a été nommée la marque de whisky américain numéro des meilleurs whiskies par Drinks International dans leur rapport annuel sur les marques. La nomination du whisky US*1 Sour Mash de Michter's par The Whisky Exchange comme Whisky de l'année 2019 marque la première distinction de ce genre pour un whisky américain.

Outre la distillerie Fort Nelson de Michter's, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes au public, la société possède la distillerie Shively à Louisville. Elle a également une ferme de 59 hectares et des activités à Springfield, dans l'État du Kentucky. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.michters.com et suivez nous sur Instagram , Facebook , et Twitter .

