Le chef de file de l'intergiciel d'intégration d'entreprise, Fiorano Software, annonce la sortie de la plateforme Fiorano 12.0

Fiorano Software, un chef de file de l'intergiciel d'intégration, de la gestion des API et des systèmes pair à pair distribués, a annoncé aujourd'hui la sortie de la version 12.0 de la plateforme Fiorano ESB et de gestion des API. Cette dernière version avec de nouveaux adaptateurs et outils contient des fonctionnalités améliorées et optimisées afin d'augmenter la performance de ses serveurs en offrant un déploiement plus productif de la SOA et de la gestion des API, s'accompagnant d'un retour sur investissement supplémentaire conséquent.

Proposant un profil unifié pour exploiter tous les serveurs Fiorano dans un processus unique, la plateforme est expédiée avec plusieurs nouveaux adaptateurs, parmi lesquels un connecteur pour Kafka, DynamoDB, connecteur AS4, SMPPSend et WebSockets. Les utilisateurs peuvent désormais importer les Processus d'événements directement depuis le tableau de bord et optimiser les processus CRC en allant chercher les composants dans les référentiels locaux. La nouvelle plateforme offre un nouveau tableau de bord HTML5, des politiques de monétisation et de sécurité telles que JWT/JWS pour la gestion des API, tout en prenant en charge des spécifications d'API ouvertes, OpenId Connect et des politiques d'accès temporel et de quotas, ainsi que des informations sur l'emplacement géographique de l'origine des demandes.

D'après Atul Saini, PDG et directeur de la technologie, chez Fiorano Software, « Avec les API à l'avant-garde de tous les secteurs verticaux y compris les services bancaires et financiers, Fiorano 12 sert de rampe d'accès à la numérisation, grâce à de nouveaux lots d'Accélérateurs supplémentaires pour la directive PSD2 et l'Open Banking, aidant ainsi les banques à garantir leur conformité réglementaire quasiment dès sa sortie de la boîte. L'Accélérateur PSD2 fournit aux banques un environnement en une seule pile, intégré, et rapide à mettre en oeuvre, contenant tous les composants nécessaires pour proposer des interfaces ASPSP PSD2. Enfin, nous répondons aux besoins des banques dans toutes les régions, grâce à la prise en charge des directives Open Banking UK, Berlin Group et STET. »

À propos de Fiorano ?

Fiorano Software, une société basée dans la Silicon Valley aux États-Unis (Californie), est depuis 1995 un fournisseur réputé d'intergiciel d'intégration d'entreprise, de messagerie haute performance, et de systèmes pair à pair distribués. Fiorano opère grâce à ses bureaux internationaux et un réseau mondial de partenaires technologiques et revendeurs à valeur ajoutée.

Des sociétés internationales parmi lesquelles AT&T Wireless, Boeing, Federal Bank, L'Oréal, NASA, Rabobank, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Aboitiz Power, Canadia Bank, US Coast Guard et Vodafone ont déployé Fiorano pour stimuler l'innovation grâce à des solutions ouvertes, basées sur des normes, guidées par les événements et en temps réel, accroissant la productivité comme jamais auparavant.

