Marie Montpetit annonce que son bureau est carboneutre





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Marie Montpetit, annonce aujourd'hui, dans la foulée des activités de la Semaine de la Terre, que son bureau est officiellement carboneutre. Marie Montpetit devient alors la première élue de l'Assemblée nationale du Québec à avoir un bureau de circonscription carboneutre.

En plus d'avoir implanté une politique écoresponsable à son bureau dès son arrivée en poste en 2014, Marie Montpetit compensera les émissions annuelles de gaz à effet de serre liées au travail de son bureau de circonscription par la plantation d'arbres avec la coopérative Compensation CO 2 Québec.

« Je suis très fière d'obtenir de Compensation CO 2 Québec la certification carboneutre pour mon bureau. Depuis plusieurs années, je porte une attention particulière à réduire mon impact sur l'environnement. Aujourd'hui, je suis fière de faire un geste de plus pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, d'autant plus que le gouvernement caquiste a choisi la voie de l'inaction. Bien que le Québec soit premier de classe en matière d'émissions de gaz à effet de serre per capita au Canada, le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a clairement démontré qu'il faut en faire plus. J'invite fortement l'ensemble de mes collègues de l'Assemblée nationale, tous partis confondus, à se joindre au mouvement et à faire de même », a déclaré Marie Montpetit.

Détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement, Marie Montpetit a été nommée porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture en octobre 2018. Depuis, elle a notamment déposé à l'Assemblée nationale des motions pour que le Québec accueille la COP26, pour lutter contre le suremballage et pour le dépôt d'un projet de loi qui assurerait le respect des obligations climatiques du Québec.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 15:53 et diffusé par :