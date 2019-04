Le Canada investit pour protéger une zone naturelle importante dans le bassin hydrographique de la baie Georgienne





TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - Il est dans notre nature de conserver nos terres et nos eaux, de protéger nos espèces sauvages et de sauver les endroits que nous aimons. Toutefois, la nature est en déclin partout dans le monde. Les milieux sauvages disparaissent à un rythme élevé, et les populations d'espèces sauvages ont chuté de 60 % depuis 1970. Voilà pourquoi le Canada prend des mesures, notamment en réalisant l'investissement dans la protection de la nature le plus important de l'histoire du Canada, tel qu'annoncé dans le budget de 2018, et en ayant comme objectif de doubler la superficie de nature protégée au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto-St. Paul's, a annoncé que le gouvernement du Canada a investi 967 000 dollars pour protéger 2 400 hectares de nature dans le bassin hydrographique de la baie Georgienne.

Le projet, dirigé par la fiducie foncière de la baie Georgienne, permettra de protéger presque toutes les terres humides et les forêts matures qui constituent un habitat important pour diverses espèces en péril, notamment la tortue mouchetée, le monarque et la petite chauve?souris brune. La majeure partie de la nouvelle aire protégée a pratiquement été préservée de toute perturbation humaine depuis plus d'un siècle.

L'investissement fédéral s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste qui a permis de protéger presque toutes les terres privées situées dans un bassin hydrographique de 11 000 hectares au sud de Twelve Mile Bay. Le projet relie 48 kilomètres d'habitats côtiers des Grands Lacs et assure une protection contre l'aménagement. Il crée également un corridor vers le nord en reliant deux corridors côtiers nord-sud déjà existants.

La nouvelle protection contribuera à l'atteinte de l'objectif du Canada de doubler la superficie de nos aires naturelles terrestres et marines protégées.

L'annonce survient alors que le Canada s'apprête à tenir un sommet international avec des champions de la nature du monde entier, les 24 et 25 avril, à Montréal, afin d'intensifier la collaboration et de renforcer les ambitions en matière de protection de la nature mondiale.

Citations

« Les travaux de la fiducie foncière de la baie Georgienne et de ses partenaires constituent un excellent exemple du leadership et de la collaboration nécessaires pour protéger davantage la nature du Canada. En travaillant ensemble, nous pouvons doubler la superficie de la nature que nous protégeons d'un océan à l'autre. Ce lieu particulier en Ontario sera désormais préservé pour l'ensemble de la population canadienne, et ce, pour toujours. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce projet transforme la plus grande propriété foncière privée de la côte est de la baie Georgienne en un sanctuaire permanent pour la nature. Il protège les habitats aquatiques et terrestres d'un des endroits les plus diversifiés et les plus intacts du point de vue écologique de la côte. »

- Bill Lougheed, directeur exécutif, fondation de la fiducie foncière de la baie Georgienne

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le travail crucial effectué par la fiducie foncière de la baie Georgienne afin de protéger la beauté naturelle et la santé de cette région emblématique du Canada pour les générations à venir. »

- Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto-St. Paul

Faits en bref

Du 24 au 25 avril 2019, le Canada sera l'hôte du Sommet des champions de la nature à Montréal. Des champions de la nature de tous les horizons, notamment des philanthropes importants, des chefs d'entreprise, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des dirigeants autochtones et des ministres de l'environnement du monde entier, se réuniront pour former une coalition ambitieuse et faire progresser la protection de la nature dans le monde.

sera l'hôte du Sommet des champions de la nature à Montréal. Des champions de la nature de tous les horizons, notamment des philanthropes importants, des chefs d'entreprise, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des dirigeants autochtones et des ministres de l'environnement du monde entier, se réuniront pour former une coalition ambitieuse et faire progresser la protection de la nature dans le monde. Le nouveau Fonds de la nature du Canada doté de 500 millions de dollars sera complété par des fonds de contrepartie équivalents versés par les partenaires, ce qui permettra d'obtenir un montant total d'un milliard de dollars pour soutenir les mesures de conservation de la nature du Canada .

doté de 500 millions de dollars sera complété par des fonds de contrepartie équivalents versés par les partenaires, ce qui permettra d'obtenir un montant total d'un milliard de dollars pour soutenir les mesures de conservation de la nature du . Le Fonds de la nature du Canada soutient la protection des écosystèmes, des paysages, de la biodiversité et des espèces en péril du Canada .

soutient la protection des écosystèmes, des paysages, de la biodiversité et des espèces en péril du . Le gouvernement du Canada s'est engagé à doubler la superficie de la nature protégée dans nos terres et dans nos eaux partout au Canada .

s'est engagé à doubler la superficie de la nature protégée dans nos terres et dans nos eaux partout au . À l'échelle mondiale, le Canada possède 20 % des réserves d'eau douce, 24 % des terres humides, 25 % de la superficie de forêt pluviale tempérée et 33 % des dernières forêts boréales.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 15:52 et diffusé par :