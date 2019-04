Huawei facilite la finance intelligente avec sa solution « AI+DATA »





- Huawei organise le Sommet mondial FSI 2019 avec ses partenaires à Shanghai

SHANGHAI, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le sommet mondial FSI (secteur des services financiers) de Huawei 2019 a eu lieu aujourd'hui à Shanghai et était placé sous le thème « La transformation numérique holistique prend le pouls de la finance intelligente ». Le sommet a attiré plus de 2 000 clients, partenaires et experts de la finance mondiale, venus d'institutions internationales telles que Deloitte, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Life Insurance, Sberbank, Erste Bank, la Bourse de Shenzhen, Bradesco, Guotai Junan Securities et Zhejiang Rural Credit. En axant leur attention sur les nouveaux défis auxquels est confronté le monde des services financiers à l'ère de l'économie numérique, tous les participants ont fait part de leurs initiatives de transformation numérique et de leurs pratiques réussies pour aider un plus grand nombre d'institutions financières à s'orienter sur la voie de la transformation numérique en vue d'une finance intelligente.

Des services partout : la solution « AI+DATA » au service de la finance intelligente

Ma Yue, vice-président de Huawei Enterprise BG (EBG) et président des ventes mondiales d'EBG, a déclaré dans son discours d'ouverture : « Le secteur des services financiers est entré dans l'ère du 4.0. De plus en plus omniprésents, les services financiers poussent les institutions financières à construire des plateformes et des écosystèmes qui permettent la création de nouveaux modèles commerciaux et de services. L'intelligence artificielle et les données sont devenues des forces motrices incontournables qui favorisent l'innovation dans le monde de la finance. La solution AI+Data de Huawei aide les clients à refaçonner leurs systèmes TIC fermés en plateformes cloud ouvertes. Cela permet aux données d'évoluer vers les Big date et les données rapides. Nous aidons nos clients à construire des plateformes basées sur l'intelligence artificielle et à atteindre la finance intelligente ».

Tim Pagett, responsable du secteur des services financiers en Asie chez Deloitte, a commenté à ce sujet : « Les étapes de changement sont passées de la collecte linéaire à la collecte rapide. Les données structurées et non structurées croissent rapidement. Il est primordial d'obtenir, de visualiser et d'intégrer des Big data pour prendre des décisions commerciales importantes. Parallèlement à cela, les changements démographiques et les entreprises numériques ont remodelé l'environnement du marché. La tendance est d'offrir aux clients une expérience numérique des plus fluides. Autrement dit, la technologie, le talent et la culture d'entreprise deviendront tous flexibles et agiles ».

Des services bancaires intelligents : la technologie financière offre une expérience nec plus ultra

Les services bancaires intelligents sont en passe de prendre les rênes des services bancaires mondiaux à l'ère de l'économie numérique. Zhang Yan, directeur général adjoint du département de technologie de la Banque ICBC, a déclaré que l'ICBC s'attèle à encourager l'intégration en profondeur des banques et des écosystèmes, à remodeler la nouvelle architecture d'entreprise de « tous les clients, tous les canaux et tous les produits » grâce à un nouvel écosystème et qu'elle favorise par ailleurs la transformation de l'architecture informatique à deux coeurs « hôte + plate-forme ouverte ». Cela vise à accélérer la transformation intelligente, inclusive et ouverte des services financiers et à forger un écosystème ouvert de services bancaires intelligents intégrant la finance avec la technologie.

« L'innovation est profondément ancrée dans l'ADN d'Erste et constitue l'un des principaux moteurs commerciaux au sein d'Erste Bank. Erste a déjà prouvé, dans les domaines du financement du commerce et de la banque de détail, qu'elle est en mesure de créer en partant de rien des solutions de FinTech basées sur la technologie », a déclaré Clemens Müller, adjoint exécutif du conseil d'administration d'Erste Bank.

Yang Gang, directeur général adjoint du département de gestion des sciences et des technologies de Zhejiang Rural Credit, a déclaré que Zhejiang Rural Credit intègre de nouvelles ressources numériques dans chaque maillon et cas de figure de la chaîne de valeur des services financiers destinés au monde rural dans l'optique d'apporter son soutien à la « dernière ligne droite » en termes de services financiers.

L'assurance intelligente : des idées éclairées et des services améliorés

Lin Zhipeng, directeur général adjoint du département des données chez China Life Insurance, a déclaré : « China Life a construit une plate-forme numérique de premier plan en tirant parti de l'architecture informatique cloud et de la technologie d'intelligence artificielle. Sur cette base, nous pouvons construire une plate-forme commerciale numérique qui intègre les soins de santé, les soins aux personnes âgées et les services financiers au coeur-même de l'assurance. Cela offre des services d'assurance intelligents pour soutenir le développement social et économique et améliorer la vie des gens ».

Des valeurs mobilières intelligentes : une architecture intelligente innovante accélère la transformation

Yu Huali, ingénieure en chef à la Bourse de Shenzhen, a déclaré qu'ils ont accéléré la transformation de l'architecture technique en considérant la mise en réseau, la numérisation et les renseignements comme les fondements de l'environnement financier ouvert. Les données et l'intelligence artificielle optimisent le contrôle des risques, améliorent les capacités de service des plateformes de négociation et favorisent le développement sain du marché des transactions sur les valeurs mobilières.

Yu Feng, directeur informatique de Guotai Junan Securities, a déclaré avoir adopté la stratégie numérique de Guotai Junan pour promouvoir la gouvernance des données, améliorer l'expérience client, redéfinir les processus d'exploitation et mettre les modèles d'affaires à jour. Ils ont activement encouragé le développement d'écosystèmes de données pour aider le secteur des valeurs mobilières à opérer sa transformation numérique.

Un hall d'exposition intelligente : une expérience de services adaptés aux cas de figure

Huawei et ses partenaires disposent d'un hall d'exposition intelligente de plus de 800 mètres carrés. Les espaces « Expérience intelligente », « Prise de décision intelligente », « Architecture intelligente » et « Recherche fondamentale » font la démonstration des solutions financières intelligentes complètes en offrant une expérience de service adaptée à chaque cas de figure.

Expérience intelligente : des guichets automatisés, un service client intelligent et des services bancaires s'appuyant sur la réalité virtuelle présentent les applications innovantes de Huawei en termes d'IdO et de sécurité intelligente. Cela illustre la façon dont Huawei aide les institutions financières à entrer en contact avec leurs clients et à leur offrir une expérience de service nec plus ultra.

Prise de décision intelligente : les produits et solutions d'analyse de données intelligents et très performants de Huawei, tels que le contrôle intelligent des risques, les entrepôts de données convergentes et la solution AI Fabric apportent un soutien aux opérations efficaces et à la prise de décision éclairée des institutions financières.

Architecture intelligente : l'architecture innovante « un cloud + trois réseaux » démontre la capacité de Huawei à aider ses clients financiers à construire des architectures TIC intelligentes, ouvertes et évolutives et à lancer rapidement des services. Les solutions de services bancaires virtuels, de mise dans le cloud de l'assurance et d'enquêtes de solvabilité basées sur une blockchain montrent comment HUAWEI CLOUD répond aux exigences de sécurité, de conformité et de fiabilité.

Recherche fondamentale : elle démontre les atouts de Huawei en termes de R & D dans les domaines de l'intelligence artificielle, des puces, de l'IdO et de la 5G et permet aux visiteurs de découvrir des applications 5G.

En adoptant la stratégie « plate-forme + IA + écosystème », Huawei Enterprise Business s'associe à des partenaires pour fournir une connectivité universelle et des renseignements omniprésents et pour intégrer les nouvelles TIC à travers la plate-forme numérique dans le but d'aider les clients gouvernementaux et les entreprises clientes à opérer leur transformation numérique. Plus de 700 villes dans le monde entier et 211 des entreprises classées au palmarès Fortune Global 500, dont 48 des 100 premières, ont choisi Huawei comme partenaire de leur transformation numérique.

Huawei a travaillé sans relâche avec les meilleures institutions financières, les plus grands instituts de recherche et développeurs de logiciels indépendants du monde entier pour accélérer la transformation des institutions financières. Huawei a apporté ses prestations à plus de 1 000 institutions financières, dont 20 des 50 premières banques mondiales.

Le Sommet mondial FSI de Huawei 2019 a lieu à Shanghai, les 24 et 25 avril. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/topic/finance2019/en/index.html

