La Banque Nationale du Canada annonce l'élection d'administrateurs

MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 1er mars 2019 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Raymond Bachand Élu 171 012 904 99,16 % 1 457 332 0,84 % Maryse Bertrand Élue 171 105 328 99,21 % 1 364 576 0,79 % Pierre Blouin Élu 171 778 138 99,60 % 692 098 0,40 % Pierre Boivin Élu 171 125 573 99,22 % 1 344 663 0,78 % Patricia Curadeau-Grou Élue 171 835 940 99,63 % 633 950 0,37 % Gillian H. Denham Élue 167 953 963 97,38 % 4 516 273 2,62 % Jean Houde Élu 171 081 362 99,19 % 1 388 874 0,81 % Karen Kinsley Élue 171 820 080 99,62 % 650 156 0,38 % Rebecca McKillican Élue 171 479 532 99,43 % 990 700 0,57 % Robert Paré Élu 171 102 053 99,21 % 1 368 183 0,79 % Lino A. Saputo, Jr. Élu 170 791 484 99,03 % 1 678 752 0,97 % Andrée Savoie Élue 170 989 748 99,14 % 1 480 488 0,86 % Pierre Thabet Élu 171 834 623 99,63 % 635 613 0,37 % Louis Vachon Élu 171 661 607 99,53 % 808 629 0,47 %

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle sont disponibles sur le site Internet de la Banque (bnc.ca/relationsinvestisseurs) ainsi que sur le site Internet SEDAR (sedar.com).

Forte d'un actif de 263 milliards de dollars au 31 janvier 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

