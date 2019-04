Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 502 000 $ au FMG - Festival de montgolfières de Gatineau





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au FMG - Festival de montgolfières de Gatineau, qui se déroulera du 29 août au 2 septembre prochains.

Le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 502 000 $, qui servira à soutenir l'organisation de l'événement. Cet appui est versé par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citation :

« Le FMG - Festival de montgolfières de Gatineau est bien implanté dans la région depuis de nombreuses années. Je me souviens très bien de l'émerveillement que suscitaient chez moi les montgolfières lorsque j'étais enfant et que mes parents m'y emmenaient. Au fil des ans, ce dernier a su devenir un événement emblématique de l'Outaouais. Je souhaite saluer le travail remarquable de toutes les personnes qui font de ce rendez-vous attrayant pour les touristes un vif succès! Le gouvernement du Québec est heureux de lui offrir son appui. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

« Je me réjouis du soutien accordé au FMG - Festival de montgolfières de Gatineau, un événement d'envergure qui ne manque pas de mettre en valeur cette si belle région qu'est l'Outaouais! Ce grand rendez-vous festif et familial accueille en effet des milliers de visiteurs venus admirer ces géants du ciel. J'invite d'ailleurs les festivaliers à sillonner les routes environnantes pour découvrir les attraits qui leur sont méconnus. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Les objectifs généraux du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

De plus, le programme contribue :

à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



à privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.

