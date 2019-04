Miser sur les avantages concurrentiels du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe pour relancer l'économie de l'Est de Montréal





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté ce mercredi son mémoire intitulé Assomption Sud-Longue-Pointe : un pilier de la relance de l'économie de l'Est de Montréal, dans le cadre des consultations de l'Office de consultation publique de Montréal. Depuis plusieurs années, la Chambre considère que l'avenir économique de la métropole repose notamment sur la compétitivité de sa chaîne de logistique et de transport. Elle est d'avis que cette chaîne doit jouer un rôle central dans le développement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Deux principes ont guidé l'analyse de la Chambre : la nécessité de développer l'activité industrialo-portuaire du secteur dans la continuité et l'importance d'aborder les questions de cohabitation dans la modernité.

Une mobilisation sans précédent pour la relance de l'Est

« Plus que jamais, les décideurs et les gens d'affaires de la métropole sont mobilisés pour revitaliser l'Est de Montréal. L'économie de la métropole est vigoureuse et plusieurs projets structurants pour l'Est sont dans les cartons, notamment la décontamination des sols montréalais et la transformation, fort attendue, de la rue Notre-Dame. À cela s'ajoute la signature récente de nouveaux accords commerciaux qui contribuent à la croissance soutenue du port de Montréal. La combinaison de ces éléments crée des conditions qui favoriseront la réussite des efforts de revitalisation du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Un positionnement avantageux en logistique et en transport

« Montréal est une importante plaque tournante du transport et de la logistique. Il est naturel que cet atout économique soit pleinement intégré aux efforts de revitalisation du secteur. La proximité du port et des voies de transport sont des éléments distinctifs qui détiennent un immense potentiel de développement et de création d'emplois de qualité. De plus, l'implantation récente de SCALE AI, la supergrappe sur les chaînes d'approvisionnement logistiques dans la métropole devrait grandement améliorer l'efficacité de toute la chaîne », a ajouté M. Leblanc.

Des conditions de réussites essentielles

« L'amélioration de l'accès au port et son raccordement au réseau routier supérieur sont des ingrédients de succès essentiels à la relance du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Les efforts de décontamination de terrains stratégiques doivent aussi se poursuivre. Avec la mise en oeuvre prochaine de l'entente conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour la décontamination, une nouvelle étape sera franchie. Enfin, la Chambre est d'avis qu'il est essentiel de préserver l'intégrité des espaces industriels, de protéger l'accès au port de Montréal et d'assurer le développement des activités portuaires dans ce secteur névralgique pour l'économie de la métropole », a poursuivi Michel Leblanc.

Des acteurs réunis autour d'une vision commune

« Une série de mesures et d'initiatives - à commencer par la mise en place d'un plan complet et cohérent de mesures d'atténuation - ainsi que l'attribution de ressources adéquates devront être mis en oeuvre pour envoyer des signaux clairs aux investisseurs et aux promoteurs. Il est également primordial de miser sur une réglementation et un zonage qui ne freinent pas la compétitivité des entreprises. Enfin, il est essentiel d'établir une vision commune pour le secteur, ce qui favorisera la collaboration et la mobilisation de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ces efforts de revitalisation », a conclu M. Leblanc.

Consultez le mémoire de la Chambre ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 15:30 et diffusé par :