Le gouvernement du Canada soutient une mise en valeur des ressources durable et adaptée aux différences culturelles





Avec le soutien financier du gouvernement fédéral, l'Université de Lethbridge fera l'acquisition d'un capteur de données 3D et mettra sur pied un projet de surveillance environnementale et culturelle

LETHBRIDGE, AB, le 24 avril 2019 /CNW/ - Le soutien d'une mise en valeur des ressources durable et adaptée aux différences culturelles stimule la croissance économique et crée des emplois bien rémunérés pour tous les Canadiens.

L'Université de Lethbridge reçoit une aide financière de plus de 1,6 million de dollars au profit de deux projets visant à soutenir le développement de ressources durables et culturellement sensibles. L'annonce en a été faite aujourd'hui par l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO).

Un investissement de 1 195 805 dollars soutiendra l'achat d'un système d'imagerie multispectrale Lidar (MSL) Titan, capteur de données 3D aéroporté unique en son genre qui permettra à l'industrie et au milieu universitaire d'obtenir des données et de saisir des images 3D de haute précision sur de vastes distances et dans des endroits traditionnellement inaccessibles, tels que sous le couvert forestier ou sous l'eau. Cet équipement donnera un nouvel atout aux installations d'imagerie diagnostique des écosystèmes uniques au pays de l'Université de Lethbrige en vue de faciliter la validation des capacités MSL et d'améliorer la préparation à la commercialisation des entreprises de secteurs tels que ceux du pétrole et du gaz, de la foresterie et de l'agriculture. Ce projet devrait créer 20 emplois hautement qualifiés et soutenir 50 petites et moyennes entreprises. Cet investissement illustre l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la croissance, de la prospérité à long terme, de l'innovation et de la compétitivité à l'échelle mondiale.

L'Université de Lethbridge recevra aussi, dans le cadre d'un projet géré en collaboration avec la Première Nation Piikani, un montant de 432 184 dollars pour la création et la mise en oeuvre d'un système de surveillance environnementale communautaire qui intégrera le savoir autochtone traditionnel et les technologies de surveillance environnementale émergentes. Des étudiants autochtones de premier cycle et de cycles supérieurs de l'Université de Lethbridge seront recrutés aux postes de chef d'équipe pour des équipes de 15 jeunes Piikanis qui recevront une formation pour la cueillette, le stockage et la gestion de données environnementales et culturelles sous les conseils d'anciens. Ce projet renforcera la capacité de la Première Nation Piikani à profiter des possibilités d'affaires et d'emploi dans le domaine de la surveillance environnementale, possibilités créées dans la région par les activités d'exploitation des ressources naturelles et de développement industriel. Avec cet investissement, le gouvernement prend des mesures concrètes pour soutenir la réconciliation et offrir un meilleur avenir aux peuples autochtones et à l'ensemble de la population canadienne.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui au profit de l'Université de Lethbridge misent sur nos avantages compétitifs et permettront de nouvelles innovations pour le développement de ressources durables et culturellement sensibles, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne.

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Cette technologie multispectrale de scanneur au laser aéroportée d'avant-garde nous aidera à surveiller les ressources et les conditions environnementales touchées par le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi qu'à évaluer les risques d'incendie de forêt, d'inondation ou de déversement de pétrole dans les collectivités. »

- Chris Hopkinson, chaire de recherche et professeur, Département de géographie, Université de Lethbridge

« Le projet de surveillance environnementale communautaire est un projet de partenariat entre l'Université de Lethbridge et la Nation Piikani qui s'appuie sur la participation et la formation de membres de tous les niveaux de la collectivité pour mettre au point, utiliser et mettre en application des technologies de surveillance émergentes en vue de favoriser l'autosuffisance et l'efficacité des collectivités et de renforcer la capacité communautaire. Les collectivités autochtones en profiteront et amélioreront de façon importante leurs possibilités de diversification économique en formant des gens pour la cueillette, le stockage et la gestion de leurs propres données environnementales et culturelles. »

- Michelle Hogue, professeure agrégée, coordonnatrice du programme de transition pour les Premières Nations

