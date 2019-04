Invitation aux médias - À l'écoute des régions





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée des régions, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à assister aux discours d'ouverture et de fermeture de la rencontre de consultation régionale alors qu'elle s'adressera aux élus municipaux et régionaux présents.

À noter que le reste de la rencontre n'aura lieu qu'en présence de représentants des municipalités, des MRC et du Ministère.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 26 avril 2019



Heures : 9 h 15 et 11 h 15



Lieu : Delta Trois-Rivières Salle Trois-Rivières 1620, rue Notre-Dame Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3

