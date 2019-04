Pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris - Concert bénéfice le dimanche 5 mai 2019, 19 h : une initiative de la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal vous invite en grand nombre à apporter votre soutien à la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris en participant à un concert de l'organiste titulaire de la basilique Notre-Dame de Montréal, M. Pierre Grandmaison. Le concert aura lieu à la Basilique, le dimanche 5 mai, à 19 h .

Au programme

Une heure de musique grandiose pour rendre hommage à Jean-Sébastien Bach et aux plus grands compositeurs français. M. Pierre Grandmaison est organiste titulaire à la Basilique depuis 45 ans. Son jeu est reconnu à l'international et son lien avec la cathédrale Notre-Dame de Paris est très fort puisqu'il y a donné des concerts en 1978 et en 1982, ainsi que tout récemment le 2 février de cette année.

« Le programme musical que j'ai préparé fait référence à la Cathédrale elle-même. Je souhaite reproduire l'atmosphère des concerts qui s'y donnent. J'espère que les Québécois seront nombreux à venir montrer leur appui face à la perte partielle d'un joyau du patrimoine mondial, le 5 mai », déclare M. Grandmaison.

Cette soirée est aussi l'occasion de profiter de l'acoustique exceptionnelle du fameux orgue Casavant et des beautés architecturales de la Basilique.

ACHAT DE BILLETS

Les billets sont disponibles au coût de 30 $ plus taxes en ligne :

https://fondationbasiliquenddm.org/

https://secure.ticketpro.ca/?aff=bnd&lang=fr#def_1329196601

Et de 35 $ à la porte de la Basilique, en argent comptant seulement, le soir même du concert.

Tous les fonds iront au Fonds québécois de solidarité pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une initiative de la Fondation de la Basilique Notre-Dame de Montréal.

Ticketpro ne chargera aucun frais de service pour l'événement, en soutien à l'initiative de ce concert.

À propos de la Fondation

La Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal soutient les activités et la croissance de la basilique Notre-Dame de Montréal et crée des liens entre la communauté montréalaise et la basilique Notre-Dame de Montréal. La basilique Notre-Dame de Montréal doit s'autofinancer et souhaite enrichir, conserver et mettre en valeur ses collections et ses archives. Éventuellement, elle désire participer, avec d'autres intervenants, à la création d'un programme éducatif afin de sensibiliser davantage le milieu scolaire à son histoire. À chaque année, plus d'un million de pèlerins, fidèles et visiteurs fréquentent la basilique Notre-Dame de Montréal, reconnue comme joyau du patrimoine québécois et canadien.

