Le réseau de charge rapide IONITY s'appuie sur le savoir-faire de has·to·be pour le long terme

La joint-venture IONITY a pour objectif d'aider l'électromobilité à réaliser une percée en Europe avec un réseau national de bornes de recharge ultra-rapides. Le fournisseur autrichien d'électromobilité, has·to·be, joue un rôle important à cet égard. L'entreprise rouge-blanc-rouge s'occupe du fonctionnement fiable et sans heurt des stations de charge. Les deux entreprises ont convenu d'une coopération à long terme afin que l'expansion du réseau européen puisse se poursuivre comme prévu.

has·to·be, basée à Radstadt (Salzbourg), est spécialisée dans les solutions intelligentes pour les stations de recharge électriques. Pour ce faire, l'entreprise a développé un logiciel intelligent pour la gestion des infrastructures de charge électrique. Le produit s'appelle be.ENERGISED et est utilisé avec succès dans plus de 14 000 stations de charge dans le monde. La particularité de be.ENERGISED est sa polyvalence : le logiciel offre une gamme complète de fonctions qui peuvent couvrir toutes les exigences pertinentes d'un opérateur de point de charge (CPO), de la facturation à la gestion des stations de charge. En outre, has·to·be complète sa gamme de produits en offrant une gestion des opérations 24 heures sur 24 depuis son centre opérationnel à Salzbourg. C'est ce qui rend la gamme de produits proposée par has·to·be particulièrement attrayante pour IONITY.

Un fonctionnement sans faille et un paiement facile

Plusieurs solutions has·to·be sont utilisées dans le réseau IONITY qui connaît une croissance rapide : le logiciel be.ENERGISED assure un fonctionnement stable des stations de charge et permet une facturation simple, quelle que soit la carte de recharge que le client souhaite utiliser. Même le paiement direct à la station de recharge sans contrat est possible. En outre, has·to·be fournit une ligne d'assistance téléphonique 24/7 et un centre d'exploitation technique 24/7 afin que les erreurs puissent être corrigées rapidement et, dans de nombreux cas, automatiquement.

Martin Klässner : « Faire avancer l'Europe ensemble »

En mars 2019, IONITY et has·to·be doivent signer un accord de coopération à long terme. « Nous avons accompagné IONITY dès le début et nous sommes très fiers de participer à ce projet novateur pour l'avenir de la mobilité en Europe », déclare Martin Klässner, CEO de has·to·be. Il considère que l'expansion de l'infrastructure de charge est sur la bonne voie et souligne son importance pour le progrès de l'ensemble de l'industrie : « Les véhicules à moteur dominent souvent le débat public et il est tout aussi important pour le succès à long terme de l'e-mobilité que l'expansion de l'infrastructure de recharge se fasse de manière ciblée », déclare Klässner avec confiance. « IONITY a présenté une vision et des mesures concrètes de mise en oeuvre qui aideront l'Europe à progresser dans ce domaine », poursuit Klässner.

A toute vitesse pour le réseau européen de recharge rapide

Le réseau de recharge rapide IONITY sur les autoroutes européennes se développe actuellement comme prévu : actuellement, 76 sites avec une moyenne de six points de recharge sont en service dans neuf pays européens. 49 autres sites sont déjà en construction. D'ici la fin de 2020, 400 sites dans 23 pays sont prévus.

has·to·be

L'entreprise, basée à Radstadt (Salzbourg), Munich et Vienne, est un fournisseur leader de solutions complètes pour la mobilité électrique. Les produits et services has·to·be offrent tout ce dont les entreprises ont besoin pour réussir dans la mobilité électrique : de l'exploitation sans soucis des bornes de recharge électriques à la gestion des offres de mobilité mondiale.

