The Valence Group informe INEOS de sa vente d'INEOS Melamines and Paraform à Prefere Resins Holding GmbH

The Valence Group informe INEOS Enterprises, division d'INEOS (« INEOS »), de sa vente d'INEOS Melamines and Paraform à Prefere Resins Holding GmbH.

The Valence Group a agi en tant que conseiller financier auprès d'INEOS Enterprises lors de sa vente annoncée d'INEOS Melamines& Paraform à Prefere Resins Holding GmbH. L'accord couvre les sites situés aux États-Unis, en Allemagne et en Indonésie.

INEOS Paraform est le deuxième plus grand producteur européen de paraformaldéhyde. INEOS Melamines est un chef de file mondial de la fourniture de résines mélamine auprès des industries des revêtements, du papier, du textile, des pneus, du caoutchouc et des feuilles de stratifié à face décorative.

Les clauses financières de la transaction ne sont pas divulguées.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

À propos d'INEOS

INEOS est l'une des plus grandes sociétés de produits chimiques au monde et la 50e entreprise mondiale la plus importante, employant près de 20 000 personnes répartis sur 171 sites dans 24 pays. C'est une société privée qui a réalisé en 2017 des ventes de 60 milliards USD et un EBITDA de 7 milliards USD. En plus de sa croissance dans le secteur pétrochimique, elle a acquis des champs pétroliers et gaziers au Royaume-Uni, au Danemark et en Norvège, et c'est l'une des 10 premières sociétés et la plus grande entreprise privée en activité dans la Mer du Nord.

À propos d'INEOS Enterprises

INEOS Enterprises comprend un portefeuille d'entreprises qui fabriquent des produits chimiques en Europe du Nord, aux États-Unis et au Canada, dont les ventes se chiffrent à 2 milliards EUR à l'échelle mondiale. Ses activités se concentrent sur les besoins évolutifs de ses clients et sur une croissance rapide par le biais d'investissements dans de nouveaux produits et établissements de fabrication ou par acquisition. Son personnel compte environ 2 000 employés parmi ses sites du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Suède, de Suisse, du Canada et des États-Unis. INEOS Enterprises ne fait pas partie du groupe bancaire INEOS Group Holdings.

À propos de Prefere Resins

Prefere Resins est un leader européen de la fabrication de résines phénoliques, dont le siège social est situé à Erkner, en Allemagne, qui exploite des sites de production en Finlande, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Pologne et en Roumanie. La société gère également trois sites de Recherche et Développement (R&D) (en Allemagne, Autriche et Finlande) et quatre bureaux de vente régionaux (en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande et en Autriche). La Société produit des volumes d'environ 350 000 tonnes par an et emploie plus de 320 personnes.

