Andersen Global porte sa croissance à 50 pays avec un cabinet collaborateur en Zambie.

Andersen Global a annoncé avoir franchi une nouvelle étape importante aujourd'hui dans le cadre de sa croissance continue, avec l'addition de Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP). MMKLP, un cabinet juridique en Zambie, a signé un Accord de collaboration avec Andersen Global. L'association internationale est désormais présente dans 50 pays, grâce à ses membres et ses cabinets collaborateurs.

Dirigé par cinq partenaires, MMK conseille ses clients depuis 1999 sur les questions de fusions et d'acquisitions d'entreprises, de taxes, de litiges, de résolutions en matière de main-d'oeuvre, et industrielles. Fort de vingt années d'activité, le cabinet juridique compte désormais parmi les plus importants de Zambie. Ce cabinet collaborateur sera donc le onzième site d'Andersen Global en Afrique.

« Nous avons eu l'opportunité de conseiller sur certains des événements financiers les plus importants de l'histoire moderne de la Zambie », a déclaré Michael Mundashi, directeur associé chez MMKLP. « L'un des éléments qui nous poussent à continuer d'aller de l'avant, c'est cette volonté de proposer toujours plus à nos clients locaux et internationaux. Collaborer avec Andersen Global nous permettra de proposer ce niveau supérieur d'expertise locale approfondie, dans toutes les régions du monde. »

L'ajout de MMKLP porte à 41 le nombre de pays jouissant d'une présence juridique d'Andersen Global, grâce aux cabinets membres et collaborateurs.

« La marque des 50 pays est très importante pour notre organisation mondiale et l'ensemble des Partenaires qui fournissent un effort considérable pour développer le genre d'association dont tout le monde veut faire partie », a indiqué Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen Tax LLC. « Le fait que nous soyons capables d'étendre nos services juridiques pour atteindre plus de 40 pays sur cinq continents nous permet vraiment de proposer des solutions d'entreprise exhaustives à l'échelle mondiale. Michael Mundashi et les professionnels de MMK partagent nos valeurs de service homogène et de transparence, et j'ai hâte de les compter parmi nous dans notre équipe. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 139 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

