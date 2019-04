La Ville de Montréal dévoile sa stratégie de réduction et d'interdiction des articles à usage unique





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde, procèdent aujourd'hui à une première annonce de projets mis en place par la Ville de Montréal pour léguer une ville plus verte et plus résiliente aux générations futures.

Ainsi, le Service de l'environnement de la Ville de Montréal lance ses démarches menant à une réglementation visant à limiter l'utilisation d'articles à usage unique sur le territoire montréalais. Les gobelets et contenants à emporter en mousse de polystyrène, les barquettes en polystyrène pour la viande, le poisson, les fruits ou les légumes, ou encore les pailles et ustensiles en plastique seront tous inclus dans cette réglementation qui vise à être déposée au printemps 2020.

« Le temps où on remettait à plus tard les décisions en faveur de la protection de l'environnement parce qu'elles bousculent nos habitudes est révolue. Le temps est compté et il nous faut maintenant agir. En posant des gestes forts comme celui-ci, nous nous assurons de faire notre part pour léguer aux générations de demain, une ville en santé », a mentionné la mairesse Plante.

La pollution par les articles à usage unique, particulièrement le plastique, représente une problématique environnementale majeure. Alors que l'usage de ces articles est éphémère, leur décomposition peut prendre plusieurs centaines d'années, ce qui a évidemment des conséquences majeures sur l'environnement.

« Nous souhaitons en arriver rapidement à des résultats en matière de réduction des déchets sur le territoire montréalais. Non seulement cela a un impact direct sur les citoyennes et citoyens, mais également sur notre environnement et sur nos finances publiques. Le geste que nous posons aujourd'hui nous permet de rejoindre les villes championnes comme Vancouver, qui a déjà adopté de telles réglementations », a conclu Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la résilience et de la transition écologique au comité exécutif.

