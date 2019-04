Le ministre Duclos souligne l'importance d'offrir un soutien aux générations actuelles et futures de retraités canadiens





MISSISSAUGA, ON, le 24 avril 2019 /CNW/ - Après avoir travaillé fort toute leur carrière, les Canadiens de la classe moyenne veulent savoir qu'ils auront l'argent dont ils ont besoin pour prendre leur retraite dans la dignité.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, était à Mississauga pour souligner les mesures de soutien offertes par le gouvernement pour faciliter la retraite. Lors de sa visite des pompiers au Centre Garry-W.-Morden, il a insisté sur l'importance de la planification pour pouvoir compter sur une retraite sûre.

Le programme de la Sécurité de la vieillesse joue un rôle important lorsqu'il est question d'assurer la sécurité du revenu pour les Canadiens âgés. Toutefois, les récents changements apportés à la Sécurité de la vieillesse signifiaient que les Canadiens de la classe moyenne ne pourraient peut-être pas compter sur cette prestation au moment de prendre leur retraite. Pour cette raison, dans le budget de 2016, le gouvernement a ramené à 65 ans l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse plutôt qu'à 67. Grâce à ce changement, les Canadiens n'auront pas à attendre deux années supplémentaires avant de recevoir des prestations.

En outre, pour aider les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie, le gouvernement a bonifié le Régime de pensions du Canada (RPC). Le nouveau RPC bonifié aidera les travailleurs d'aujourd'hui, car ceux?ci pourront compter sur un revenu plus élevé à la retraite, grâce à une augmentation des prestations de retraite pouvant atteindre 50 % pour les jeunes travailleurs d'aujourd'hui. Il s'agit d'une mesure importante pour améliorer la situation des travailleurs au moment de la retraite et pour réduire le nombre de ménages qui risquent de ne pas avoir épargné suffisamment en prévision de la retraite.

La bonification du RPC sera aussi une bonne chose pour les personnes ayant une invalidité grave et prolongée, les survivants et les familles des travailleurs décédés qui avaient un faible revenu. Cela comprend notamment des mesures qui visent à préserver les prestations destinées aux parents de jeunes enfants et aux personnes en situation de handicap.

Grâce à toutes ces mesures, le gouvernement du Canada veille à ce que l'ensemble des Canadiens obtiennent le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils cessent de travailler, afin qu'ils puissent profiter d'une retraite sûre et digne.

« Les Canadiens de la classe moyenne travaillent fort et méritent d'avoir la certitude de pouvoir prendre leur retraite dans la dignité. La nouvelle prestation bonifiée du Régime de pensions du Canada offrira plus d'argent aux Canadiens, et les changements apportés à la Sécurité de la vieillesse signifient qu'ils obtiendront le soutien dont ils ont besoin au moment où ils décideront de prendre leur retraite. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le gouvernement a établi un vaste programme national axé sur les aînés; ce programme comprend des initiatives qui visent à donner suite à quatre objectifs stratégiques : accroître la sécurité du revenu des aînés; leur assurer un meilleur accès à un logement abordable; promouvoir le vieillissement en santé et améliorer l'accès aux soins de santé; et favoriser l'inclusion sociale des aînés.

Les régimes de pension du secteur privé sont en déclin, et Finances Canada estime que 1,1 million de familles (24 %) approchant la retraite pourraient manquer d'argent à la retraite pour maintenir leur niveau de vie.

Vingt-neuf pour cent (29 %) des Canadiens en âge de travailler pensent qu'ils seront à l'aise financièrement à leur retraite, c'est moins que la moyenne mondiale de 34 %.

La nouvelle bonification du RPC aidera les travailleurs d'aujourd'hui, car ceux?ci pourront compter sur un revenu plus élevé lorsqu'ils prendront leur retraite. En fait, pour les jeunes travailleurs actuels, l'augmentation des prestations de retraite pourrait atteindre 50 %.

En outre, le budget de 2019 s'appuie sur ces mesures pour améliorer la sécurité à la retraite en assurant la sûreté des régimes de retraite offerts par les employeurs et en augmentant le montant de l'exemption de gains du Supplément de revenu garanti pour les aînés qui travaillent et gagnent un faible revenu, ce à quoi s'ajoute l'inscription proactive à la pension de retraite du RPC lorsque les contributeurs atteignent l'âge de 70 ans.

