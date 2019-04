Mondou inaugure un tout nouveau concept à son magasin de Saint-Jérôme : la zone adoption!





Cette succursale entièrement renouvelée est la toute première au Québec à accueillir des chats provenant de refuges

MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mondou a le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'inauguration d'un tout nouveau concept à son magasin de Saint-Jérôme. Située au 23, rue Gauthier, cette succursale agrandie et entièrement réaménagée est la toute première au Québec à être dotée d'une zone d'adoption pour chats provenant de refuges. Les visiteurs peuvent y côtoyer une douzaine de chats cohabitant en liberté et en harmonie, dans un espace de vie conçu sur mesure pour eux, là où les caresses seront toujours les bienvenues! En attendant leur famille d'adoption, ces gentils rescapés vivront des jours heureux dans un vaste condo de 320 pi2 aménagé sur deux étages, en plus d'être traités aux petits soins par les employés dévoués et passionnés de Mondou.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de Mondou d'encourager l'adoption responsable et de donner une seconde chance aux chats voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. Pour la zone d'adoption de son magasin à Saint-Jérôme, Mondou a travaillé en étroite collaboration avec son partenaire SPA Mauricie pour l'approvisionnement des chats ainsi qu'avec un refuge local, la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, pour conserver un équilibre et aider à atténuer la surpopulation locale. Afin d'adopter le chat qui correspond le mieux à leur profil, les personnes intéressées seront guidées par une conseillère qui leur posera différentes questions sur leur style de vie, l'endroit où ils habitent, leurs attentes et leurs goûts.

LA CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DES REFUGES SE POURSUIT JUSQU'AU 8 MAI

Rappelons que la 2e édition de Mondou Mondon au profit des refuges est actuellement en cours. Se déroulant jusqu'au 8 mai prochain, cette grande campagne de financement annuelle se tient dans les 67 magasins Mondou du Québec. Le public est invité à faire des dons en magasin ou encore au Mondou.com . Avec un don de 5 $ et plus, les clients recevront une sangle à cellulaire. Les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec afin d'aider le plus grand nombre d'animaux possible. Les dons recueillis serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux, à l'achat d'équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption.

« La mise en place de la zone d'adoption à notre magasin de Saint-Jérôme est un geste de plus qui permet à Mondou de s'impliquer dans sa communauté et de contribuer activement à la cause du bien-être animal. Ayant pour but de sensibiliser les gens à l'adoption responsable, nous prévoyons le déployer dans d'autres magasins dans le futur. Cette initiative s'ajoute à plusieurs autres actions que nous menons tout au long de l'année incluant nos campagnes Mondou Mondon pour les refuges et pour MIRA, dons de nourriture à ces organismes, etc. En tant qu'entreprise familiale implantée au Québec depuis 1938, Mondou cherche à toujours innover afin de partager sa passion pour les animaux et faire une différence dans la vie de nos amis à quatre pattes » commente Rocco Matteo, directeur général chez Mondou.

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 67, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au coeur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

